Más Información

Sheinbaum asegura que opositores siguen calumniando a AMLO por perder privilegios; "él se quedó en el corazón del pueblo", afirma

Sheinbaum asegura que opositores siguen calumniando a AMLO por perder privilegios; "él se quedó en el corazón del pueblo", afirma

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen a Palestina como estado antes de la Asamblea General de la ONU

Reino Unido, Canadá y Australia reconocen a Palestina como estado antes de la Asamblea General de la ONU

Filtración de audios, choques con AMLO y su llegada a la Corte, las polémicas que rodean a Vidulfo Rosales

Filtración de audios, choques con AMLO y su llegada a la Corte, las polémicas que rodean a Vidulfo Rosales

Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México

Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México

Fiscalía de la CDMX difunde boletín de búsqueda de B-King, DJ colombiano reportado como desaparecido en Polanco

Fiscalía de la CDMX difunde boletín de búsqueda de B-King, DJ colombiano reportado como desaparecido en Polanco

Pemex afirma que pagos de Cuba a Gasolinas Bienestar son asunto privado

Pemex afirma que pagos de Cuba a Gasolinas Bienestar son asunto privado

Conductora Débora Estrella muere en desplome de avioneta en García, Nuevo León

Conductora Débora Estrella muere en desplome de avioneta en García, Nuevo León

FGR obtiene vinculación a proceso en contra de Óscar Álvarez, operador financiero del CJNG

FGR obtiene vinculación a proceso en contra de Óscar Álvarez, operador financiero del CJNG

Gobierno está en proceso de adquirir 4 marcas: IMPI

Gobierno está en proceso de adquirir 4 marcas: IMPI

Consignan a Secretaría de Cultura inmueble federal y 28 mil m² de Chapultepec

Consignan a Secretaría de Cultura inmueble federal y 28 mil m² de Chapultepec

El derecho de autor en la era de la IA

El derecho de autor en la era de la IA

Entrevista a Pahúa: un viaje del mariachi a los beats ancestrales

Entrevista a Pahúa: un viaje del mariachi a los beats ancestrales

La tormenta tropical Gabrielle se intensificó el domingo en el Atlántico, convirtiéndose en huracán al sureste de Bermudas, informaron los meteorólogos.

Los vientos máximos sostenidos de Gabrielle aumentaron a 120 km/h (75 mph), convirtiéndola en un huracán de categoría 1, informó El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus iniciales en inglés), con sede en Miami.

El vórtice de la tormenta se ubicaba a unos 515 kilómetros (320 millas) al sureste de Bermudas y se desplazaba en dirección norte-noroeste a 17 km/h (10 mph).

Lee también

De acuerdo con los pronósticos de trayectoria actuales, se tiene previsto que Gabrielle pase al este de Bermudas el lunes. No hay avisos ni advertencias costeras en efecto, pero los meteorólogos instaron a los habitantes de Bermudas a mantener una estrecha vigilancia sobre el progreso de la tormenta.

El centro de huracanes dijo que los fuertes oleajes provocados por Gabrielle están afectando a Bermudas y se tiene previsto que lleguen a la costa este desde Carolina del Norte hacia el norte hasta Canadá durante los próximos días.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

IMSS e ISSSTE: pensionados que recibirán PAGO sorpresa en septiembre y la fecha exacta del depósito de octubre. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: pensionados que recibirán PAGO sorpresa en septiembre y la fecha exacta del depósito de octubre

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre. Foto: Canva

Transferencias 2025: cómo activar el MTU obligatorio desde el 1 de octubre

Nuevo examen de ciudadanía/ AFP

Nuevo examen de Ciudadanía de Estados Unidos: Número de preguntas, reglas, dificultad y cuándo entra en vigor

Halloween. iStock/ gorodenkoff

Inicia la mejor temporada del año: ¿Cuántos días faltan para Halloween, Thanksgiving y Navidad?

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto. Foto: IMSS / ISSSTE / Adobe

IMSS e ISSSTE: ¿Qué pensionados recibirán aguinaldo por adelantado? Fecha exacta y monto