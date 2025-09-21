Más Información

Pemex afirma que pagos de Cuba a Gasolinas Bienestar son asunto privado

"El Parque del IMSS era una montaña de cuerpos", relata Raúl Flores, extrabajador de panteón en 1985

Conductora Débora Estrella muere en desplome de avioneta en García, Nuevo León

Steve Mccurry, curioso con pasaporte al mundo

"Sujo" se corona en los Ariel como Mejor Película y Dirección, en una gala dominada por cuatro cintas

Gobierno está en proceso de adquirir 4 marcas: IMPI

La Ciudad de México vivirá un domingo caluroso con ambiente templado por la mañana y un marcado contraste hacia la tarde-noche, cuando se prevén lluvias fuertes puntuales acompañadas de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura actual es de 14 °C y se espera que alcance hasta los 26 °C en el transcurso del día. Además, se prevén vientos del Norte y Noreste de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían llegar a los 45 km/h.

Las precipitaciones más intensas se esperan entre las 18:00 y las 21:00 horas, con acumulados de entre 15 y 29 milímetros. Ante este escenario, autoridades capitalinas recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y tomar precauciones por encharcamientos, baja visibilidad en vialidades y posibles afectaciones por caída de granizo.

