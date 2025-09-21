La Ciudad de México vivirá un domingo caluroso con ambiente templado por la mañana y un marcado contraste hacia la tarde-noche, cuando se prevén lluvias fuertes puntuales acompañadas de chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura actual es de 14 °C y se espera que alcance hasta los 26 °C en el transcurso del día. Además, se prevén vientos del Norte y Noreste de 10 a 20 km/h, con rachas que podrían llegar a los 45 km/h.

Las precipitaciones más intensas se esperan entre las 18:00 y las 21:00 horas, con acumulados de entre 15 y 29 milímetros. Ante este escenario, autoridades capitalinas recomendaron a la población mantenerse atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) y tomar precauciones por encharcamientos, baja visibilidad en vialidades y posibles afectaciones por caída de granizo.

