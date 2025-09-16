Un accidente de tránsito registrado en el bulevar Luis Donaldo Colosio, en la ciudad de Cancún, dejó como saldo cinco personas fallecidas, dos de ellas menores de edad, y seis personas lesionadas, confirmó este martes la Secretaría de Seguridad Ciudadana del ayuntamiento de Benito Juárez.

El hecho se registró alrededor de las 9:30 horas, cuando un vehículo tipo Mitsubishi L200, color gris, que circulaba en dirección sur a norte, perdió el control al no considerar el pavimento mojado luego de la lluvia, de acuerdo con el reporte oficial.

La unidad invadió el carril contrario y fue impactada por un vehículo Toyota Avanza, color blanco, que se desplazaba en sentido opuesto.

Como resultado del choque, la camioneta Mitsubishi volcó sobre la vialidad en dirección Cancún–Aeropuerto.

En este vehículo viajaban cinco personas –el conductor y cuatro acompañantes–, quienes resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales de la ciudad para recibir atención médica.

En el Toyota Avanza se encontraban seis ocupantes: un pasajero, quien fue trasladado a un hospital con lesiones, mientras que el conductor y cuatro acompañantes fallecieron.

Dos autos quedaron afectados tras accidente vial en bulevar Luis Donaldo Colosio en Cancún (16/09/2025). Foto: Especial

Las autoridades de Tránsito atendieron el hecho, aseguraron la zona y personal la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) realizó las diligencias correspondientes para el levantamiento de los cuerpos, así como el traslado de las personas heridas.

Lo ocurrido coloca nuevamente en el ojo público las críticas sobre los errores cometidos durante la millonaria obra de remodelación de este boulevard, que conduce de la ciudad de Cancún, hacia el Aeropuerto Internacional o la carretera federal 307, hasta la capital del estado.

El grabado del concreto hidráulico del boulevard Colosio” se diseñó en el mismo sentido del rodamiento vehicular, lo que facilita el derrape de los automóviles, lo cual ha generado diversos accidentes.

Las autoridades han objetado esa lectura, al señalar que los accidentes son provocados por el exceso de velocidad de las y los conductores.

