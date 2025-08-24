Polotitlán, Mex.- La mañana del viernes los cuerpos sin vida de 3 jóvenes fueron localizados maniatados a la orilla del camino de acceso a Polotitlán. Los hombre presuntamente fueron secuestrados en San Juan del Río, Querétaro.

Pobladores que caminaban cerca de la carretera Toluca-Palmillas alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de los cadáveres que se encontraban entre matorrales.

Policías municipales de Polotitlán, localidad mexiquense ubicada cerca de Querétaro, así como elementos de la Secretaría de Seguridad del gobierno del Estado de México acordonaron la escena.

Lee también Esto sabemos del accidente automovilístico del ministro electo Arístides Guerrero; sufrió fractura de tórax y nariz

De acuerdo a reportes, una mujer llegó al lugar e identificó a los jovenes, informando a las autoridades que todos eran originarios del municipio de San Juan del Río, Querétaro.

Después llegaron agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para realizar el levantamiento de los cuerpos sin vida e iniciar con las indagatorias del caso.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL