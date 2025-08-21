Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el Agente del Ministerio Público (AMP) obtuvo sentencia de 131 años, 6 meses y 3 días de prisión en contra de Enrique Yoel “R”, por los delitos de Secuestro, Homicidio y Asociación Delictuosa.

Un Juez Mixto de Primera Instancia emitió la resolución, después de que el AMP acreditó, con pruebas contundentes, la comisión del delito y la responsabilidad penal.

La sentencia de Enrique Yoel “R” fue por los hechos ocurridos en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en contra de Karen Alejandra, hija de la activista Miriam Rodríguez, quien después también sería asesinada el 10 de Mayo del año 2017.

Según investigaciones del caso, Karen Alejandra habría desaparecido desde el año 2012 y desde entonces su madre se volvió activista; encabezó a familiares de personas desaparecidas. Los restos de Karen fueron localizados en el año 2014.

La historia de la activista Miriam Rodríguez y su lucha por encontrar a su hija, así como a muchos otros desaparecidos, fue llevada al cine en la película La Civil, que fue dirigida por Teodora Mihai y protagonizada por Arcelia Ramírez, recibiendo una ovación de pie de 8 minutos en el Festival de Cannes del año 2021.

afcl/LL