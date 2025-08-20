Por la presunta exhumación clandestina de cuerpos para revender espacios en el panteón municipal de San Sebastianito, en Tlaquepaque, la Fiscalía de Jalisco investiga a funcionarios del municipio; hasta ahora ninguna autoridad municipal ha denunciado formalmente los hechos que se indagan a partir de los señalamientos de usuarios del cementerio e integrantes de un colectivo de búsqueda de personas desaparecidas.

Este miércoles la Fiscalía abrió la segunda carpeta de investigación relacionada con este caso, pues la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas también indaga la situación.

Por su parte, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social comenzó con las indagatorias después de que usuarios del panteón se acercaron a esta dependencia para señalar que los restos mortales de sus familiares fueron exhumados sin su consentimiento bajo el argumento de que se habían retrasado con el pago de las cuotas de mantenimiento.

Lee también Pablo Jiménez, yerno del presunto líder de "La Barredora", renuncia a su cargo en gobierno de Tabasco; argumenta “motivos personales”

Los testimonios apuntan también a que los restos exhumados fueron enterrados en un predio contiguo, sin que se cubrieran las formalidades de ley, y entonces se pudieron revender espacios.

Se informó que también son objeto de investigación las declaraciones de funcionarios municipales en torno a la presunta profanación del cementerio de San Sebastianito, sin embargo, no se han presentado denuncias formales.

Lee también Rescatan 54 perritos en condición de maltrato en Sonora; hallan documentación de un sargento de la Policía Federal

Personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social realiza entrevistas a empleados de diferentes áreas del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque para que se deslinden las responsabilidades.

La carpeta de investigación iniciada este miércoles avanzará de forma paralela a la que días atrás inició la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, que sigue protocolos específicos que se han aplicado cuando colectivos denuncian la existencia de algún presunto sitio de inhumación clandestina.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov