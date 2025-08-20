Más Información

Por la presunta de cuerpos para revender espacios en el panteón municipal de San Sebastianito, en Tlaquepaque, la Fiscalía de Jalisco investiga a funcionarios del municipio; hasta ahora ninguna autoridad municipal ha denunciado formalmente los hechos que se indagan a partir de los señalamientos de usuarios del cementerio e integrantes de un de personas desaparecidas.

Este miércoles la Fiscalía abrió la segunda carpeta de investigación relacionada con este caso, pues la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas también indaga la situación.

Por su parte, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social comenzó con las indagatorias después de que usuarios del panteón se acercaron a esta dependencia para señalar que los restos mortales de sus familiares fueron exhumados sin su consentimiento bajo el argumento de que se habían retrasado con el pago de las.

Los testimonios apuntan también a que los restos exhumados fueron enterrados en un predio contiguo, sin que se cubrieran las formalidades de ley, y entonces se pudieron revender espacios.

Se informó que también son objeto de investigación las declaraciones de funcionarios municipales en torno a la presunta profanación del cementerio de San Sebastianito, sin embargo, no se han presentado denuncias formales.

Personal de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social realiza entrevistas a empleados de diferentes áreas del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque para que se deslinden las responsabilidades.

La carpeta de investigación iniciada este miércoles avanzará de forma paralela a la que días atrás inició la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, que sigue protocolos específicos que se han aplicado cuando colectivos denuncian la existencia de algún presunto sitio de inhumación clandestina.

