Villahermosa.- Pablo Jiménez Pons, quien se desempeñaba como director general de Planeación Sectorial en la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) del gobierno de Tabasco, y es yerno de Hernán Bermúdez Requena, renunció a su cargo.

Se informó que Jiménez Pons presentó su carta de renuncia al gobernador Javier May Rodríguez argumentando “motivos personales” el pasado 27 de julio, y fue efectiva a partir del 31 del mes, pero apenas se hizo pública.

“Es una renuncia que ya se hizo efectiva que el presentó, ya hay otra persona en ese puesto que el estaba ocupando, no hubo un procedimiento especial. Presentó su renuncia, se le aceptó y siguió el trámite”, dijo el secretario de SOTOP, Daniel Casasús Ruz.

De acuerdo con medios locales, Pablo Jiménez Pons se casó en 2023 con Valeria Bermúdez, hija de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder del grupo criminal La Barredora.

Bermúdez Requena se encuentra prófugo, por lo que se emitió una ficha roja de la Interpol.

Jiménez Pons tomó posesión como director general de la SOTOP en octubre pasado, cuando llegó a la gubernatura May Rodríguez.

