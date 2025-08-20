Más Información

Fracasa proyecto de Reyes Rodríguez para anular elección judicial; Tribunal Electoral avala triunfo de ministros de la Corte

Fracasa proyecto de Reyes Rodríguez para anular elección judicial; Tribunal Electoral avala triunfo de ministros de la Corte

Estos fueron los vehículos usados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; siguen investigaciones

Estos fueron los vehículos usados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; siguen investigaciones

Exabogada de “El Chapo” denuncia a presidente de ONG por violencia política; Meta entrega información del activista

Exabogada de “El Chapo” denuncia a presidente de ONG por violencia política; Meta entrega información del activista

Tren Maya está asegurado por 35 mil mdp; póliza cubre sabotaje por motivos ideológicos, vandalismo y terrorismo

Tren Maya está asegurado por 35 mil mdp; póliza cubre sabotaje por motivos ideológicos, vandalismo y terrorismo

Rinde protesta Genaro Lozano como embajador en Italia; “es la nueva versión de Isabel Arvide”, señala PAN

Rinde protesta Genaro Lozano como embajador en Italia; “es la nueva versión de Isabel Arvide”, señala PAN

Lenia Batres acusa difamación sobre sus gastos y declaración fiscal; “aunque les moleste, seguiré siendo austera”, dice

Lenia Batres acusa difamación sobre sus gastos y declaración fiscal; “aunque les moleste, seguiré siendo austera”, dice

Villahermosa.- , quien se desempeñaba como director general de Planeación Sectorial en la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) del gobierno de Tabasco, y es yerno de Hernán Bermúdez Requena, renunció a su cargo.

Se informó que Jiménez Pons presentó su carta de renuncia al gobernador argumentando “motivos personales” el pasado 27 de julio, y fue efectiva a partir del 31 del mes, pero apenas se hizo pública.

“Es una renuncia que ya se hizo efectiva que el presentó, ya hay otra persona en ese puesto que el estaba ocupando, no hubo un procedimiento especial. Presentó su renuncia, se le aceptó y siguió el trámite”, dijo el secretario de SOTOP, Daniel Casasús Ruz.

Lee también

De acuerdo con medios locales, Pablo Jiménez Pons se casó en 2023 con Valeria Bermúdez, hija de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como .

Bermúdez Requena se encuentra prófugo, por lo que se emitió una ficha roja de la Interpol.

Jiménez Pons tomó posesión como director general de la SOTOP en octubre pasado, cuando llegó a la gubernatura May Rodríguez.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses