Identifican al agresor del CCH Sur; publicó fotos de cuchillos, petardos y guadaña antes del ataque

De la Fuente defiende solución de dos Estados para Palestina e Israel; "Se necesita un arreglo justo, pacífico y duradero"

Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar asesinato de B-King y DJ Regio Clown; autoridades coordinan pesquisas

Identifican los cuerpos de los DJs colombianos B-King y Regio Clown hallados en Cocotitlán; sus familias ya están en México

¿Quién es Aitana Bonmatí? La catalana que igualó a Johan Cruyff y Michel Platini

Van contra Adán; presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político

Elementos de diversas corporaciones desplegaron un en la zona serrana de San Sebastián del Oeste, en Jalisco, para intentar localizar un helicóptero de la Comisión Federal e Electricidad () que desapareció del radar mientras sobrevolaba la zona la tarde de este lunes.

Se presume que la aeronave se desplomó mientras volaba a baja altura haciendo labores de revisión de las líneas de electricidad en las inmediaciones del cerro El Jabalí.

A las por tierra y aire se han unido personal de la Defensa, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, del Servicio de Atención Médica de Urgencias y de las corporaciones municipales de San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Mascota y Puerto Vallarta.

Por lo difícil que es acceder a esa zona del estado la comunicación es limitada y no se ha brindado mayor información respecto a los resultados de la búsqueda que inició pasadas las 17:00 horas de este lunes.

