Elementos de diversas corporaciones desplegaron un operativo de búsqueda en la zona serrana de San Sebastián del Oeste, en Jalisco, para intentar localizar un helicóptero de la Comisión Federal e Electricidad (CFE) que desapareció del radar mientras sobrevolaba la zona la tarde de este lunes.

Se presume que la aeronave se desplomó mientras volaba a baja altura haciendo labores de revisión de las líneas de electricidad en las inmediaciones del cerro El Jabalí.

A las labores de búsqueda por tierra y aire se han unido personal de la Defensa, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, del Servicio de Atención Médica de Urgencias y de las corporaciones municipales de San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Mascota y Puerto Vallarta.

Por lo difícil que es acceder a esa zona del estado la comunicación es limitada y no se ha brindado mayor información respecto a los resultados de la búsqueda que inició pasadas las 17:00 horas de este lunes.

