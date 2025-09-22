Chilpancingo.- Como parte de la jornada de lucha por los once años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) lanzaron petardos a las instalaciones de la 35 Zona militar, en Chilpancingo.

Después del mediodía, un grupo de normalistas del FECSM arribaron a las instalaciones de la 35 Zona militar, ubicada sobre la lateral de la autopista del Sol. Detuvieron los autobuses en los que viajaban se bajaron y comenzaron a lanzar petardos.

En respuesta, desde dentro de la Zona militar, soldados lanzaron gas lacrimógeno contra los normalistas. El intercambio de petardos y gases duró unos minutos.

Lee también Tras 40 horas de trabajo de rehabilitación, reabren tránsito en carretera paralizada por puentes caídos en Chiapas

El gas lacrimógeno provocó que los normalistas se dispersaran y comenzaran a subirse a los autobuses para retirarse.

Esta acción, la realizaran los normalistas año tras año, porque los dos Batallones de infantería ubicados en Iguala dependen de la 35 Zona Militar.

De acuerdo a distintas investigaciones independientes, soldados de ambos batallones tuvieron una participación activa en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala.

🚨⚠ NORMALISTAS ATACAN Y VANDALIZAN INSTALACIONES MILITARES 😡💣🚓



🟡Este lunes, normalistas de #Ayotzinapa arribaron a las instalaciones de la 35 zona militar ubicada sobre el bulevar Vicente Guerrero, en #Chilpancingo, #Guerrero, en donde lanzaron petardos al interior y… pic.twitter.com/2srtMtQcGX — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) September 22, 2025

Lee también Rocha Moya anuncia apoyos y refuerzos de seguridad para reactivar la bahía de Altata

Antes del ataque, padres y madres de los 43, acompañados por normalistas realizaron un mitin sobre la autopista del Sol, en el punto conocido como El Parador del Marques, donde converge la autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco.

En ese punto, el 12 de diciembre del 2011, fueron asesinados los normalistas de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús por policías ministeriales, estatales y federales.

Para esta jornada de lucha por los once años de la desaparición de sus hijos, las madres y padres definieron cinco puntos esenciales de exigencia.

Uno: que el Ejército entregue los 800 folios de información que tienen en sus archivos, los cuales, dijeron, son fundamentales para saber qué pasó con sus hijos.

Dos: investigar qué pasó con los 17 normalistas que fueron llevados a la barandilla municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.

Tres: investigar la telefonía celular “porque algunos dispositivos de nuestros hijos estuvieron activos después de los hechos”.

Cuatro: extraditar a Tomás Zerón de Lucio refugiado en Israel y la de José Ulises Bernabé, juez de la barandilla de Iguala donde llevaron a 17 estudiantes, que está asilado en Estados Unidos.

Cinco: investigar al ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero y al ex fiscal Iñaki Blanco.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov