Más Información

De la Fuente defiende solución de dos Estados para Palestina e Israel; "Se necesita un arreglo justo, pacífico y duradero"

De la Fuente defiende solución de dos Estados para Palestina e Israel; "Se necesita un arreglo justo, pacífico y duradero"

Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar asesinato de B-King y DJ Regio Clown; autoridades coordinan pesquisas

Sheinbaum instruye al Gabinete de Seguridad investigar asesinato de B-King y DJ Regio Clown; autoridades coordinan pesquisas

Estudiante muere apuñalado dentro del CCH Sur; agresor fue detenido tras intentar huir

Estudiante muere apuñalado dentro del CCH Sur; agresor fue detenido tras intentar huir

Identifican los cuerpos de los DJs colombianos B-King y Regio Clown hallados en Cocotitlán; sus familias ya están en México

Identifican los cuerpos de los DJs colombianos B-King y Regio Clown hallados en Cocotitlán; sus familias ya están en México

¿Quién es Aitana Bonmatí? La catalana que igualó a Johan Cruyff y Michel Platini

¿Quién es Aitana Bonmatí? La catalana que igualó a Johan Cruyff y Michel Platini

Van contra Adán; presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político

Van contra Adán; presentan en San Lázaro solicitud de Juicio Político

Chilpancingo.- Como parte de la jornada de lucha por los once años de la desaparición de los , integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM) lanzaron petardos a las instalaciones de la 35 Zona militar, en Chilpancingo.

Después del mediodía, un grupo de normalistas del FECSM arribaron a las instalaciones de la 35 Zona militar, ubicada sobre la lateral de la . Detuvieron los autobuses en los que viajaban se bajaron y comenzaron a lanzar petardos.

En respuesta, desde dentro de la Zona militar, soldados lanzaron gas lacrimógeno contra los normalistas. El intercambio de petardos y gases duró unos minutos.

Lee también

El gas lacrimógeno provocó que los normalistas se dispersaran y comenzaran a subirse a los autobuses para retirarse.

Esta acción, la realizaran los normalistas año tras año, porque los dos Batallones de infantería ubicados en Iguala dependen de la 35 Zona Militar.

De acuerdo a distintas investigaciones independientes, soldados de ambos batallones tuvieron una participación activa en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 en Iguala.

Lee también

Antes del ataque, padres y madres de los 43, acompañados por normalistas realizaron un sobre la autopista del Sol, en el punto conocido como El Parador del Marques, donde converge la autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco.

En ese punto, el 12 de diciembre del 2011, fueron asesinados los normalistas de Ayotzinapa, Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús por policías ministeriales, estatales y federales.

Para esta jornada de lucha por los once años de la desaparición de sus hijos, las madres y padres definieron cinco puntos esenciales de exigencia.

  • Uno: que el Ejército entregue los 800 folios de información que tienen en sus archivos, los cuales, dijeron, son fundamentales para saber qué pasó con sus hijos.
  • Dos: investigar qué pasó con los 17 normalistas que fueron llevados a la barandilla municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014.
  • Tres: investigar la telefonía celular “porque algunos dispositivos de nuestros hijos estuvieron activos después de los hechos”.
  • Cuatro: extraditar a Tomás Zerón de Lucio refugiado en Israel y la de José Ulises Bernabé, juez de la barandilla de Iguala donde llevaron a 17 estudiantes, que está asilado en Estados Unidos.
  • Cinco: investigar al ex gobernador,  Ángel Aguirre Rivero y al ex fiscal Iñaki Blanco.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses