Cancún.- El fiscal general de Quintana Roo (FGE), Raciel López Salazar, informó sobre la detención de Luis Fernando, alias “El Inge”, señalado como probable autor intelectual del homicidio del dirigente sindical de la CROC, Mario Machuca, ocurrido el pasado 4 de agosto en Cancún.

En conferencia de prensa, indicó que Luis Fernando fue capturado el pasado 19 de septiembre, cuando se encontraba en inmediaciones de la avenida López Portillo, en la ciudad de Cancún.

Tiene 53 años, es originario de la Ciudad de México y conocía desde hace varios años al dirigente sindical, para quien trabajó como asistente y chofer, lo que le permitió conocer sus movimientos personales y laborales.

Conforme a la versión aportada hoy, Luis Fernando fue quien presuntamente ordenó el asesinato de Mario Machuca, en complicidad con un grupo delincuencial.

Para ello habría contratado a dos personas, Ángel Yair y Arnulfo, a quienes supuestamente les pagó para hospedarse en un hotel de esta ciudad, el pasado 1 de agosto, tres días antes del crimen.

López Salazar dijo que el móvil del homicidio investigado se relaciona con la inconformidad de Luis Fernando, quien se desempeñaba como comisionado sindical en el estado, pero no recibía comisiones económicas del sindicato.

Además, presuntamente había sido despojado de un terreno en Costa Mujeres, por el propio Mario Machuca, quien otorgaba beneficios financieros y laborales a otras personas, excluyéndolo a él, detalló el fiscal.

Otra línea de investigación establece que buscaba disputar el liderazgo de la central sindical.

Durante las indagatorias, la Fiscalía localizó en Colima una camioneta Cherokee que presuntamente fue utilizada por los sicarios y por el propio autor intelectual para vigilar los movimientos de la víctima. La unidad fue trasladada a Cancún y se encuentra asegurada.

Por estos hechos, el juez de control impuso a Luis Fernando la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en tanto se define su situación jurídica.

Como antecedente, Machuca fue atacado con siete disparos de arma de fuego calibre .45 en el estacionamiento de una automotriz ubicada sobre la avenida Kabah.

Los probables responsables directos, según la FGE, fueron dos sujetos que se transportaban en una motocicleta, quienes ya fueron detenidos, luego del crimen, y vinculados a proceso, junto con una persona más.

Se trata —recordó el fiscal— de Ángel Yair, de 21 años, originario de Puebla, señalado como probable autor material; Arnulfo, de 34 años, originario de la Ciudad de México, conductor de la motocicleta utilizada el día del crimen, y Óscar Guillermo, alias “Tyson”, quien también participó en la ejecución del homicidio.

El funcionario añadió que se presume la participación en este crimen, de al menos siete personas en total. Las indagatorias para localizar a los faltantes, prosigue.

