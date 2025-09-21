Guaymas, Sonora.- Gracias a que envió a su hija la ubicación en tiempo real y la fotografía de la credencial del pasajero, una conductora de plataforma fue localizada con vida tras ser atacada y despojada del vehículo de alquiler.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, a través de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), informó que logró la localización con vida de una conductora de plataforma reportada como desaparecida el 19 de septiembre.

Fue ubicada en el tramo Hermosillo–El Choyudo, y se logró la detención en flagrancia de Cristian Andrés “N”, de 29 años, presunto responsable de robo de vehículo y tentativa de feminicidio en su contra.

La víctima, cuya identidad se reserva por seguridad, fue localizada con vida y se encuentra bajo atención médica y psicológica; antes de perder contacto, envió a su hija una fotografía de la credencial del pasajero identificado como Cristian Andrés “N” y su ubicación en tiempo real.

El análisis de inteligencia reveló antecedentes penales del imputado por robo con violencia (2011), violación (2015) y amenazas (2025), lo que activó de inmediato un operativo coordinado con las Bases Operativas de Hermosillo, Guaymas, Empalme y la Célula de Personas Desaparecidas.

El 20 de septiembre, a las 08.58 horas, el sistema C5i detectó el Nissan Versa blanco de la víctima ingresando a San Carlos.

Debido a un despliegue estratégico, agentes de AMIC interceptaron el vehículo en Boulevard Tetakawi y Tercera, sector El Ranchito.

Al interior viajaban el imputado y tres menores de 14, 15 y 16 años, quienes fueron puestos a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, mientras que el automóvil fue asegurado como indicio.

Cristian Andrés “N” fue detenido inicialmente por posesión de vehículo con reporte de robo, pero enfrenta investigación prioritaria por tentativa de feminicidio.

La Fiscalía de Sonora refrendó su compromiso con la protección de las mujeres y agradece la colaboración ciudadana y el trabajo interinstitucional que permitió este resultado.

Se informará conforme avance el proceso legal, comunicó la representación social.

