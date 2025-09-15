Más Información

EU pone fin al acuerdo Delta–Aeroméxico; disuelven empresa conjunta por prácticas anticompetitivas

EU pone fin al acuerdo Delta–Aeroméxico; disuelven empresa conjunta por prácticas anticompetitivas

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

En Vivo: primer Grito de Independencia de Claudia Sheinbaum; sigue aquí el minuto por minuto desde el Zócalo

Célula criminal de Hernán Bermúdez podría estar operando ya en Paraguay, advierte criminólogo

Célula criminal de Hernán Bermúdez podría estar operando ya en Paraguay, advierte criminólogo

Sube a 15 la cifra de muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia, Iztapalapa

Sube a 15 la cifra de muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia, Iztapalapa

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Autoridades investigan video de Natanael Cano en supuesta fiesta privada dentro del Cereso 1 de Hermosillo

Empresas de Carlos Slim se llevan licitación del Tren Saltillo-Santa Catarina por casi 32 mil mdp

Empresas de Carlos Slim se llevan licitación del Tren Saltillo-Santa Catarina por casi 32 mil mdp

Chilpancingo.- La mañana de este lunes, robaron ocho automóviles de la agencia automotriz Cresta, en Acapulco; cinco vehículos fueron recuperados tras una persecución y balacera donde murió uno de los asaltantes y tres más fueron detenidos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que alrededor de las 6 de la mañana de este lunes, las autoridades recibieron el en la agencia automotriz ubicada en la avenida Farallón del Obispo que une a la costera Miguel Alemán con el Maxitunel, que conduce a la zona suburbana del puerto.

El reporte indica que cuando las autoridades llegaron a la agencia, hallaron a los guardias de seguridad privada amarrados de manos y pies. Luego de ser liberados informaron que hombres armados se llevaron ocho vehículos.

Lee también

En ese momento se implementó una operación donde participaron policías estatales y soldados de la Guardia Nacional y del Ejército. Cerca de la caseta de cobro de La Venta en la , los asaltantes comenzaron un enfrentamiento a balazos con policías y soldados.

En el enfrentamiento murió uno de los presuntos asaltantes y tres más fueron detenidos y recuperaron cinco de los ocho vehículos robados.

Los detenidos y los vehículos recuperados fueron puestos a disposición del Ministerio Público y el cadáver fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses