Culiacán, Sinaloa.- En un taller de reparación de motocicletas de la colonia Agrarista, en Culiacán, varios hombres armados atacaron a Luis Fernando “N”, elemento de la Policía Estatal Preventiva que se encontraba fuera de servicios; en el atentado, este resultó herido al igual que una mujer y dos hombres.

De acuerdo con la información que se dio a conocer, los hechos tuvieron lugar sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, donde había acudido el elemento de seguridad estatal a reparar su motocicleta, cuando varios hombres con rifles automáticos le dispararon.

En el lugar de los hechos, quedaron heridos Luis Fernando, la señora Dionisia “N”, de 53 años de edad, Francisco “N” de 64 y Javier “N”, de 18. Los civiles se presume que son víctimas colaterales del ataque contra el elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Las autoridades federales y estatales que acudieron al lugar de los hechos, no lograron ubicar a los responsables del atentado, por lo que los cuatro lesionados tuvieron que ser trasladados a hospitales para su atención médica.

Este nuevo hecho de violencia se registró a sólo diez días de que en una de las calles de la colonia Villa Bonita, al sur-poniente de la capital del estado, el agente de la Policía Municipal de Culiacán, adscrito al Escuadrón de Motociclistas, Jorge Luis “N”, fue asesinado de varios disparos, a bordo del automóvil que conducía.

Los vecinos de la calle Monte Athos, de dicha colonia, al escuchar los disparos, reportaron el hecho, por lo que al arribar al sitio elementos del ejército y de las policías municipal y estatal, se descubrió que la victima era un elemento activo de seguridad.

El personal de la Cruz Roja que llegó al sitio del atentado, comprobó que Jorge Luis “N”, de 42 años de edad, había fallecido a bordo de un vehículo que conducía, muy cerca de su casa, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación sobre es nuevo asesinato de un elemento de seguridad.

