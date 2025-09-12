Monterrey, Nuevo León. – A escasos metros de la Secretaría de Seguridad Pública, dos hombres fueron abatidos durante un enfrentamiento con policías municipales, en Montemorelos, Nuevo León.

El tiroteo se reportó a las 02:30 horas de este viernes, en el lecho del Río Pilón, en la colonia Ladrillera.

Los hombres quedaron abatidos en la orilla del cauce.

Los policías municipales recibieron el reporte de la presencia de personas armadas en el río, desde donde se puede observar el estacionamiento de la Secretaría de Seguridad Pública.

Al acudir al sitio, los uniformados fueron recibidos a balazos y al repeler la agresión, dos presuntos delincuentes fueron abatidos.

Se informó que otro par de sujetos se dio a la fuga.

Al lugar acudieron peritos de la Agencia Estatal de Investigaciones para la indagatoria del caso.

Hasta el momento, la autoridad no ha informado sobre algún aseguramiento de armas en el lugar.

dmrr/cr