Más Información
Embajada de China pide a México actuar con cautela y pensar dos veces medida arancelaria a automóviles ligeros
Fiscalía de EU no buscará la pena de muerte para Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, "Z-40 y "Z-42", fundadores de "Los Zetas"
Por fiestas patrias desplegarán 13 mil policías en CDMX y habrá alcoholímetro las 24 horas hasta el 16 de septiembre
Asesinato de Charlie Kirk: Cronología de las más de 30 horas para capturar al atacante, Tyler Robinson
Monterrey, Nuevo León. – El hallazgo de cuerpos mutilados al interior de tres hieleras provocó una fuerte movilización de autoridades, en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.
Las hieleras en color blanco fueron localizadas a la altura del kilómetro 35 de la Autopista a Reynosa.
Fueron automovilistas quienes se percataron de la situación y dieron aviso a las autoridades.
Lee también Reportan aparición de cuerpos descuartizados en el norte de Veracruz; se desconoce el número de víctimas
Al sitio se movilizaron policías de Cadereyta y de la Fuerza Civil, quienes confirmaron que al interior de las hieleras se encontraban bolsas de plástico con restos de cuerpos humanos mutilados.
Personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales llegaron al lugar para retirar los restos y trasladarlos al anfiteatro estatal.
Hasta el momento las autoridades no han especificado cuántos cuerpos fueron los mutilados, ni el sexo de las víctimas.
Lee también Violencia en Guerrero; hallan 4 cadáveres desmembrados con advertencia a narcomenudistas en Chilpancingo-Chilapa
maot