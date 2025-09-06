Más Información

fueron abandonados en una carretera del norte de .

De acuerdo con fuentes policiales, fue sobre el tramo estatal Álamo-Potrero del Llano donde fueron arrojados , sin que se conozca el número de víctimas.

Elementos de distintas corporaciones arribaron a la zona y acordonaron el lugar.

La Fiscalía General del Estado informó que inició una carpeta de investigación con motivo del “hallazgo de elementos anatómicos humanos”, a la altura del municipio de Álamo.

El organismo detalló que desde el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, un equipo multidisciplinario pericial lleva a cabo las pruebas de criminalística de campo y laboratorio para determinar, mediante un análisis y asociación, su identidad, conforme a lo establecido en la ley para este tipo de casos.

Durante el presente año, la región norte de Veracruz ha sufrido una escala de la violencia, con casos de alto impacto, como el secuestro y asesinato de la profesora jubilada y taxista, Irma Hernández; el violento motín en el penal de Tuxpan y la aparición de cuerpos descuartizados.

Durante los primeros seis meses del año, en Veracruz se han documentado 53 hechos de extrema violencia en territorio veracruzano, según la organización civil Causa en Común; con un saldo de 65 víctimas mortales.

