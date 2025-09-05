Más Información

Trump renegociará desde octubre el T-MEC, según el Wall Street Journal; vaticinan un largo proceso

Trump renegociará desde octubre el T-MEC, según el Wall Street Journal; vaticinan un largo proceso

México resolverá barreras no arancelarias que planteó EU antes de noviembre; consultas inician en octubre, previo a revisión de T-MEC

México resolverá barreras no arancelarias que planteó EU antes de noviembre; consultas inician en octubre, previo a revisión de T-MEC

Cuotas al IPAB alcanzan máximo histórico en 2024; esto son los bancos que más pagos hacen al instituto

Cuotas al IPAB alcanzan máximo histórico en 2024; esto son los bancos que más pagos hacen al instituto

Izan por primera vez en la historia la bandera a toda asta en honor a mujeres indígenas; "la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas": Sheinbaum

Izan por primera vez en la historia la bandera a toda asta en honor a mujeres indígenas; "la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas": Sheinbaum

Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige

Sheinbaum dice que no está de acuerdo en que Saúl Monreal busque gubernatura de Zacatecas; "no voy a entrar en debate"

Sheinbaum dice que no está de acuerdo en que Saúl Monreal busque gubernatura de Zacatecas; "no voy a entrar en debate"

El director de Seguridad Pública del municipio de Cosolapa, Oaxaca fue a tiros en el interior de un restaurante de comida rápida, en la zona montañosa central de Veracruz.

La víctima identificada como Saúl Ríos Reyes fue baleado dentro de un KFC ubicado en pleno centro del municipio de Córdoba.

Los informes policiales revelaron que al menos dos hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon en varias ocasiones contra el jefe policial, originario del municipio veracruzano de Zongolica.

La zona fue asegurada por corporaciones policiales, en tanto, peritos de la Fiscalía Regional de Justicia iniciaron una investigación.

Durante el primer semestre del año, han sido asesinados al menos 212 policías en todo el país lo, en promedio 1 cada día. Los estados con más policías asesinados son Sinaloa (29), Guanajuato (25), Michoacán (22), Guerrero (17) y Veracruz (15).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses