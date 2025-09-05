Más Información
México resolverá barreras no arancelarias que planteó EU antes de noviembre; consultas inician en octubre, previo a revisión de T-MEC
Cuotas al IPAB alcanzan máximo histórico en 2024; esto son los bancos que más pagos hacen al instituto
Izan por primera vez en la historia la bandera a toda asta en honor a mujeres indígenas; "la patria reconoce el inigualable valor de mexicanas": Sheinbaum
Taibo II pide a Morena investigación contra Adán Augusto por "La Barredora"; "explícate o renuncia", exige
El director de Seguridad Pública del municipio de Cosolapa, Oaxaca fue asesinado a tiros en el interior de un restaurante de comida rápida, en la zona montañosa central de Veracruz.
La víctima identificada como Saúl Ríos Reyes fue baleado dentro de un KFC ubicado en pleno centro del municipio de Córdoba.
Los informes policiales revelaron que al menos dos hombres armados ingresaron al establecimiento y dispararon en varias ocasiones contra el jefe policial, originario del municipio veracruzano de Zongolica.
La zona fue asegurada por corporaciones policiales, en tanto, peritos de la Fiscalía Regional de Justicia iniciaron una investigación.
Durante el primer semestre del año, han sido asesinados al menos 212 policías en todo el país lo, en promedio 1 cada día. Los estados con más policías asesinados son Sinaloa (29), Guanajuato (25), Michoacán (22), Guerrero (17) y Veracruz (15).
maot