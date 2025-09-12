Culiacán, Sin. En una serie de acciones desplegadas por elementos del Ejército en cuatro municipios del estado, lograron asegurar diez artefactos explosivos artesanales, cargadores, pecheras y diversas sustancias químicas para elaborar drogas sintéticas, entre ellas cuatrocientos litros de tolueno y 40 kilos de sosa caustica.

Las autoridades informaron que en el marco de la Operación Búsqueda, Localización y Destrucción de Laboratorios, personal militar encontró en tres áreas de almacenamiento, en los municipios de Cósala, Elota y Mocorito, diversas sustancias.

En estos centros de almacenamiento se encontró 400 litros de tolueno, 45 de acetona, 25 litros de ácido sulfúrico, veinte litros de alcohol isopropílico, cuatro costales, con 40 kilos de sosa caustica, un tambor, varias tinas y bidones vacíos.

Todas las sustancias y equipos que fueron asegurados en estos tres municipios, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para que abra carpetas de investigación que los lleve a identificar a los responsables de estos productos.

En recorridos de vigilancia por el poblado de Iraguato, en el municipio de Navolato, el personal del ejército, localizó diez artefactos explosivos improvisados, tres cargadores para fusiles AK-47, 58 cartuchos calibre 7.62X 39 mm y una pechera, color beige.

Sobre el hallazgo de los artefactos explosivos artesanales, se dio a conocer que se notificó a una célula militar especializada en su manejo, a fin de que los deshabilite en un espacio abierto, alejado de poblados.

