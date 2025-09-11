Más Información

Suman ocho los muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia; 67 personas continúan hospitalizadas

Suman ocho los muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia; 67 personas continúan hospitalizadas

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Ligan a Vector, de Alfonso Romo, con trama de huachicol fiscal

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

Diputado Manuel Espino sufre derrame cerebral, informa Monreal; se encuentra en terapia intensiva, explica

“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa

“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Expresidente Peña Nieto participa en torneo benéfico de golf en España; "se codea" con Rafael Nadal e Iker Casillas

Martha Lidia Pérez es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; cuenta con sensibilidad y empatía: Segob

Martha Lidia Pérez es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; cuenta con sensibilidad y empatía: Segob

Culiacán, Sin.- En nuevos hechos de violencia que tuvieron lugar en los municipios de Culiacán, San Ignacio y Mazatlán, se registraron , una de las victimas fue una joven mujer, aun no identificada y un elemento de la Policía Estatal Preventiva, fue reportado como privado de su libertad por un .

Uno de los hechos que tuvo lugar en la colonia 8 de Febrero, en la parte sur de la capital del estado, vecinos reportaron un fuerte enfrentamiento entre grupos rivales, sin embargo, solo se localizó a una pareja herida con impactos de bala en una camioneta Nissan Frontier.

En la unidad que presentó varios impactos de bala, los cuerpos de auxilio rescataron a Yuridia “N” de 34 años de edad y Lucas Abel “N” de 41 años, sin que se conozca, si el ataque fue directo contra ellos o fueron victimas colaterales al quedar en medio del enfrentamiento.

Muere una persona durante persecución en Sinaloa (11/09/2025). Foto: Especial
Muere una persona durante persecución en Sinaloa (11/09/2025). Foto: Especial

Lee también

Las autoridades municipales de Culiacán fueron notificadas que en el arco de bienvenida de la sindicatura de Culiacancito, en la parte poniente de la capital del estado, se encontró muerta a una mujer con varios , minutos después de que se reporto continuas detonaciones en esa zona.

En otro hecho que tuvo lugar en la capital del estado, vecinos de las colonias Morelos y los Pinos, notificaron a los cuerpos de seguridad una por varias calles, los hechos concluyeron cuando el conductor de una camioneta blindada, Ford, de color gris se impacto de frente contra un poste.

Las autoridades que llegaron al lugar, certificaron que este había fallecido, por lo que notificaron a la Fiscalía General del Estado para que se abra una investigación y determine las causas del fallecimiento del conductor.

Lee también

En la sindicatura de Villa Unión, en el municipio de Mazatlán, hombres armados, penetraron al hogar de José Luis “N”, de 32 años de edad y lo privaron de la vida de varios disparos y luego huyeron del lugar.

Un elemento de la Policía Estatal Preventiva, el cual al concluir su servicio viajó al municipio de San Ignacio para visitar a sus familiares, Jesús Manuel.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses