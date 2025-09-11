Pachuca.- Un rescatista del sistema de Protección Civil de Tenango de Doria, identificado como Juan Guzmán Trejo, perdió la vida mientras realizaba labores en la zona montañosa de ese municipio para localizar a una persona de la tercera edad reportada como desaparecida.

Personal de la Dirección de Bomberos y Protección Civil de Tulancingo informó que se trabajó en el rescate del cuerpo sobre la carretera Tenango-Metepec, en el paraje conocido como El Estribo, en Tenango de Doria.

Juan Guzmán, de 42 años y con domicilio en la colonia Guadalupe de esa demarcación, participaba en las maniobras de búsqueda de un hombre de 82 años, identificado como Regino Modesto Valerio, quien desde hace cinco días se encuentra reportado como desaparecido.

Durante estas acciones, el socorrista perdió el equilibrio y cayó por una pendiente de aproximadamente 200 metros. Cuerpos de bomberos y de rescate trabajaron en la zona para auxiliarlo y recuperar su cuerpo.

Al arribar al lugar, se confirmó el fallecimiento de Juan Guzmán.

