Más Información
Suman ocho los muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia; 67 personas continúan hospitalizadas
“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa
Clara Brugada anuncia apoyos de emergencia; afectados por explosión en Puente de la Concordia recibirán respaldo
Martha Lidia Pérez es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; cuenta con sensibilidad y empatía: Segob
China tilda de "coerción" la propuesta de México de elevar aranceles a autos chinos; tendrían que pagar arancel de 50%
Pachuca.- Un rescatista del sistema de Protección Civil de Tenango de Doria, identificado como Juan Guzmán Trejo, perdió la vida mientras realizaba labores en la zona montañosa de ese municipio para localizar a una persona de la tercera edad reportada como desaparecida.
Personal de la Dirección de Bomberos y Protección Civil de Tulancingo informó que se trabajó en el rescate del cuerpo sobre la carretera Tenango-Metepec, en el paraje conocido como El Estribo, en Tenango de Doria.
Juan Guzmán, de 42 años y con domicilio en la colonia Guadalupe de esa demarcación, participaba en las maniobras de búsqueda de un hombre de 82 años, identificado como Regino Modesto Valerio, quien desde hace cinco días se encuentra reportado como desaparecido.
Durante estas acciones, el socorrista perdió el equilibrio y cayó por una pendiente de aproximadamente 200 metros. Cuerpos de bomberos y de rescate trabajaron en la zona para auxiliarlo y recuperar su cuerpo.
Al arribar al lugar, se confirmó el fallecimiento de Juan Guzmán.
VIDEO Pasajeros se salvan de explosión de pipa en Puente de la Concordia; venían de Puebla rumbo a la Ciudad de México
afcl/LL