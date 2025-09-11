Más Información

Suman ocho los muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia; 67 personas continúan hospitalizadas

Suman ocho los muertos por explosión de pipa en Puente de la Concordia; 67 personas continúan hospitalizadas

“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa

“Fue muy duro porque yo también tengo una bebé”; el policía bancario Sergio relata rescate de niña y su abuela tras explosión en Iztapalapa

Clara Brugada anuncia apoyos de emergencia; afectados por explosión en Puente de la Concordia recibirán respaldo

Clara Brugada anuncia apoyos de emergencia; afectados por explosión en Puente de la Concordia recibirán respaldo

Martha Lidia Pérez es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; cuenta con sensibilidad y empatía: Segob

Martha Lidia Pérez es electa nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda; cuenta con sensibilidad y empatía: Segob

China tilda de "coerción" la propuesta de México de elevar aranceles a autos chinos; tendrían que pagar arancel de 50%

China tilda de "coerción" la propuesta de México de elevar aranceles a autos chinos; tendrían que pagar arancel de 50%

Presenta Morena ruta para aprobación del PEF 2026; habrá parlamento abierto

Presenta Morena ruta para aprobación del PEF 2026; habrá parlamento abierto

Pachuca.- Un rescatista del sistema de , identificado como Juan Guzmán Trejo, perdió la vida mientras realizaba labores en la zona montañosa de ese municipio para localizar a una persona de la tercera edad reportada como desaparecida.

Personal de la Dirección de Bomberos y Protección Civil de Tulancingo informó que se trabajó en el rescate del cuerpo sobre la carretera Tenango-Metepec, en el paraje conocido como El Estribo, en Tenango de Doria.

Juan Guzmán, de 42 años y con domicilio en la colonia Guadalupe de esa demarcación, participaba en las maniobras de búsqueda de un hombre de 82 años, identificado como Regino Modesto Valerio, quien desde hace cinco días se encuentra reportado como desaparecido.

Durante estas acciones, el socorrista perdió el equilibrio y cayó por una pendiente de aproximadamente 200 metros. Cuerpos de bomberos y de rescate trabajaron en la zona para auxiliarlo y recuperar su cuerpo.

Al arribar al lugar, se confirmó el fallecimiento de Juan Guzmán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses