Pachuca.– La explosión de un polvorín en la comunidad de Cerritos, en el municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo. dejó como saldo cuatro personas heridas de gravedad, de acuerdo con los reportes oficiales.

Se dio a conocer que un fuerte estruendo, que pudo escucharse a varios kilómetros, así como una columna de humo, pusieron en alerta a los pobladores de la localidad, quienes de inmediato notificaron a las autoridades.

Asimismo, se informó que los vecinos acudieron al sitio, donde constataron la explosión de un polvorín ubicado al interior de una vivienda. Elementos de seguridad y de Protección Civil que llegaron al lugar localizaron a los cuatro lesionados.

Lee también Reportan desaparición de 4 hermanos, menores de edad, en Acapulco; fueron vistos por última vez el 17 de septiembre

Se indicó que se trata de tres hombres y una mujer, quienes presentaban quemaduras de gravedad, por lo que tuvieron que ser trasladados al Hospital General de Actopan para recibir atención especializada.

Elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, acordonaron el área y realizaron labores de auxilio y verificación de riesgos para evitar nuevas explosiones.

Hasta el momento, se desconoce la causa del siniestro; sin embargo, no se descarta que haya sido provocado por el mal manejo de la pólvora.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov