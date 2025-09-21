Más Información

Pachuca.– La en la comunidad de Cerritos, en el municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo. dejó como saldo cuatro personas heridas de gravedad, de acuerdo con los reportes oficiales.

Se dio a conocer que un fuerte estruendo, que pudo escucharse a varios kilómetros, así como una , pusieron en alerta a los pobladores de la localidad, quienes de inmediato notificaron a las autoridades.

Asimismo, se informó que los vecinos acudieron al sitio, donde constataron la explosión de un polvorín ubicado al interior de una vivienda. Elementos de seguridad y de Protección Civil que llegaron al lugar localizaron a los cuatro lesionados.

Se indicó que se trata de tres hombres y una mujer, quienes presentaban , por lo que tuvieron que ser trasladados al Hospital General de Actopan para recibir atención especializada.

Elementos de Protección Civil estatal y municipal, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, acordonaron el área y realizaron labores de auxilio y verificación de riesgos para evitar nuevas explosiones.

Hasta el momento, se desconoce la causa del siniestro; sin embargo, no se descarta que haya sido provocado por el mal manejo de la pólvora.

