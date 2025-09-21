Mérida.- Los gobiernos de Morena no somos autoritarios como dicen nuestros adversarios, México es el país más democrático del mundo porque el pueblo elije por voto directo a los tres poderes, el Legislativo, Ejecutivo y ahora el Judicial, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum al presentar en Yucatán avances del primer informe de gobierno.

Asimismo, defendió al expresidente Andrés Manuel López Obrador de quien -dijo- no dejó monumentos suyos en el país, pero si permanece en el corazón de los mexicanos.

La primera mandataria de la nación dijo que la Cuarta Transformación es una convicción y expresó que en tan solo siete años se ha logrado aumentar en un 125 por ciento el salario mínimo y reducir la brecha de pobreza sin que haya devaluación o se afecte la economía nacional.

Ante ello, apuntó que México ya es un país menos desigual.

Ante el gobernador Joaquín Díaz Mena a quien reconoció por los programas de Renacimiento Maya en Yucatán, explicó que durante 36 años de gobiernos neoliberales de De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto, solamente se generó empobrecimiento de la gente, porque así se quería para luego manipular votos.

“Ahora es diferente. Los programas de Bienestar son para todos, así es ahora, hay becas para niños y adolescentes, para mujeres, para el campo, para adultos mayores. En Yucatán se distribuyen más de 15 mil millones de pesos", reveló.

Sheinbaum también expresó que con Yucatán ha recorrido 23 estados del país dando a conocer las obras y el trabajo de su administración.

"Somos una forma distinta de gobernar, cerca del pueblo rindiendo cuentas", afirmó y remató "porque no llegamos por decisión de una cúpula o una élite, sino por el voto del pueblo de México".

"Somos un gobierno fuerte porque el pueblo mexicano es fuerte y lo es porque gobernamos para los más desprotegidos, para los pobres”, reiteró.

afcl/LL