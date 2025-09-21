Más Información

Muere paciente de 36 años atendido en el Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" tras explosión en Puente de la Concordia

Muere paciente de 36 años atendido en el Hospital Regional "General Ignacio Zaragoza" tras explosión en Puente de la Concordia

Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México

Petro pide ayuda a Sheinbaum para localizar a artistas colombianos desaparecidos tras concierto en México

Fiscalía de la CDMX difunde boletín de búsqueda de B-King, DJ colombiano reportado como desaparecido en Polanco

Fiscalía de la CDMX difunde boletín de búsqueda de B-King, DJ colombiano reportado como desaparecido en Polanco

¿Cuántos países reconocen al Estado palestino? ¿Cuál es la postura de México?

¿Cuántos países reconocen al Estado palestino? ¿Cuál es la postura de México?

Eclipse Solar: sigue aquí la transmisión en vivo del fenómeno astronómico hoy, 21 de septiembre

Eclipse Solar: sigue aquí la transmisión en vivo del fenómeno astronómico hoy, 21 de septiembre

Filtración de audios, choques con AMLO y su llegada a la Corte, las polémicas que rodean a Vidulfo Rosales

Filtración de audios, choques con AMLO y su llegada a la Corte, las polémicas que rodean a Vidulfo Rosales

Chilpancingo.- Cuatro menores de edad, todos hermanos, fueron en el poblado El 30, en la zona rural de .

De acuerdo a fichas de búsqueda de Locatel, los cuatro hermanados fueron vistos por última vez el 17 de septiembre cuando estaban bañándose en el río del poblado El 30.

A cuatro días de la desaparición de los menores, ninguna autoridad ha informado si hay operaciones de búsqueda. Incluso, del caso se supo la noche del sábado 20 de septiembre a través de las redes sociales, cuando Locatel difundió las fichas de búsqueda.

María del Rosario y Grisel Olea Ramírez son reportados como desaparecidos en Acapulco, Guerrero (21/09/2025). Foto: Especial
María del Rosario y Grisel Olea Ramírez son reportados como desaparecidos en Acapulco, Guerrero (21/09/2025). Foto: Especial

Lee también

Los cuatro menores fueron identificados como María del Rosario de 13 años; Grisel de 12; Jesús Gerardo de 10 y Yoel Olea Ramírez de 8 años.

De acuerdo a las fichas de búsqueda de Locatel, María del Rosario vestía una blusa blanca, falda verde y zapatos negros; Grisel también vestía una blusa blanca y una falda verde; Jesús portaba una playera negra con franja blanca, short de mezclilla y tenis blancos, mientras que Yoel camisa blanca, pantalón azul y zapatos negros.

Lee también

Jesús Gerardo y Yoel Olea Ramírez son reportados como desaparecidos en Acapulco, Guerrero (21/09/2025). Foto: Especial
Jesús Gerardo y Yoel Olea Ramírez son reportados como desaparecidos en Acapulco, Guerrero (21/09/2025). Foto: Especial

El 19 de mayo, un realizó un ataque contra el poblado de El 30, donde murieron seis personas y tres más quedaron heridas.

El 30 es el bastión de una de las organizaciones criminales más antiguas que operan en Acapulco, la familia Arismendi que mantiene un control férreo sobre ese poblado y las comunidades vecinas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses