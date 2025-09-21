León, Gto.- La masacre de este sábado en la comunidad Las Jícamas, del municipio de Valle de Santiago, con siete hombres muertos, se debe a una disputa entre dos grupos criminales, uno local y otro de un estado vecino, señaló el secretario de Gobierno del estado, Jorge Jiménez Lona.

El funcionario estatal señaló que se redobló la vigilancia en aquel municipio por parte de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, el Ejército y la Guardia Nacional.

Este domingo 21 de septiembre, Jiménez Lona asistió a la Asamblea del Comité Municipal del PAN en León para la renovación de la nueva dirigencia, y al salir comentó que la Fiscalía General del Estado investiga el multihomicidio registrado en la comunidad Las Jícamas.

“Es una disputa que se está dando entre dos grupos, estamos nosotros trabajando, reforzando la zona, aquí lo importante es seguir dando resultados, seguir teniendo detenciones, detener a los generadores de violencia como se ha venido haciendo”.

La Fiscalía General del Estado informó que las siete personas privadas de la vida están en calidad de no identificadas.

La noche de este 20 de septiembre de 2025, un grupo armado disparó sus armas de fuego en contra de ocho hombres que conversaban afuera de una tienda de abarrotes de la calle 16 de Septiembre del poblado, siete de ellos fallecieron en el sitio y uno fue trasladado a un hospital.

Por otra parte, en los últimos días aparecieron lonas en espacios públicos presuntamente firmadas por el Cártel Santa Rosa de Lima y Cárteles Unidos con mensajes de amenaza a personas y al Cártel de Jalisco.

El secretario de Gobierno destacó la importancia de "cerrar filas con la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y sin duda las fuerzas del estado”.

