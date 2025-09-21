Valle de Santiago, Gto.- Un comando asesinó a siete personas y lesionó a otra más la noche de este sábado en la comunidad Las Jícamas, en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato.

De acuerdo con denuncias y reportes de autoridades, los sicarios dispararon contra las víctimas que platicaban afuera de una tienda de abarrotes, ubicada en la calle 16 de Septiembre, alrededor de las 20:00 horas.

Los cuerpos de las siete víctimas fatales quedaron tirados en la calle, mientras que la persona lesionada ingresó a un hospital con medidas de seguridad policial; paramédicos diagnosticaron su estado de salud en código rojo por la gravedad.

Amnistía Internacional externa preocupación por hallazgo de fosa clandestina en Guanajuato

Se colocaron cordones para restringir el paso a la escena del crimen y colaboraron con peritos y agentes de investigación criminal que llegaron a procesar la escena, recoger indicios y proceder al traslado de los cuerpos de las personas fallecidas, varias de ellas jóvenes, y que hasta ahora están en calidad de no identificadas.

Los agresores son buscados en un operativo coordinado de elementos de seguridad locales y de la federación. Esta semana, Valle de Santiago ha padecido una ola de violencia con balaceras y quema de varios vehículos, y el multihomicidio de este día.

