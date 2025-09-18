Amnistía Internacional (AI) externó su preocupación por el hallazgo de una fosa clandestina en la Hacienda de Guadalupe, en Guanajuato, por parte de colectivos y familias de personas desaparecidas.

A través de su cuenta de X, llamó al gobierno de esa entidad a atender las causas estructurales de la violencia, a coordinarse con colectivos para localizar a las personas desaparecidas, así como a garantizar la identificación de los cuerpos hallados.

“Guanajuato hoy enfrenta una crisis de violencia y desapariciones: de enero a julio fue el estado con más homicidios dolosos: 1,761; registra 520 desapariciones en ese periodo que lo coloca en el sexto lugar nacional y en lo que va del año, se han hallado al menos 42 fosas clandestinas”, aseguró.

Lee también Encuentran restos de 16 personas en campos de cultivo en Guanajuato

Enfatizó que ese hallazgo refleja, una vez más, el papel fundamental de las familias buscadoras que, pese a los riesgos y al dolor, han tenido que hacer el trabajo que es obligación del Estado.

Dijo además que es urgente reconocer y proteger a las mujeres buscadoras, así como asegurar los derechos de las familias a la verdad, justicia y reparación.

Identifican a 13 de víctimas halladas en fosa clandestina

Este miércoles, la fiscalía de esa entidad informó que ya identificó 13 de los 17 hallados en esa fosa.

En los primeros trabajos se han tomado 12 huellas dactilares, 17 análisis de información, 14 registros odontológicos, 26 antropológicos y 109 genéticos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc