Uriangato, Gto.- Ocho personas fueron asesinadas por un comando armado en una cantina ubicada en la colonia Emiliano Zapata, en el municipio de Uriangato, Guanajuato.

Al menos tres individuos con armas largas se aproximaron al establecimiento la noche de este domingo, y desde el exterior dispararon contra las víctimas.

Elementos de seguridad recibieron el reporte del ataque armado en el bar de la calle Campesinos, por lo que desplegaron un operativo y confirmaron que se trataba de una masacre.

De acuerdo al reporte preliminar, en el interior del negocio encontraron ocho personas sin vida por impactos de arma de fuego.

En redes sociales se difundió un video en el que fue captada la acción criminal.

Tres hombres con armas largas y cortas fueron captados por las cámaras de seguridad realizando disparos hacia el interior del establecimiento.

Los hombres bajan de una camioneta de doble cabina color blanca y realizan las detonaciones, para después huir en el mismo vehículo.

Mientras se resguardaba la escena, la autoridad municipal de seguridad recibió denuncias de presuntas balaceras registradas en otras zonas de esta ciudad, ubicada al sur del estado.

Hasta esta hora, ni la Fiscalía General del Estado y tampoco el Gobierno Municipal han hecho algún pronunciamiento sobre la atrocidad y la cifra oficial de víctimas.

