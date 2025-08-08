¿Alguna vez te ha pasado que no sabes que pedir en un bar nuevo para ti? ¿o has ido a una fiesta donde no conoces a nadie y mucho menos tienes tema de conversación? ¿te has quedado instantáneamente enamorado de una ciudad donde tuviste la mejor noche? Si la respuesta es afirmativa, hay un cocktail que lo explica.

Baltra Bar estrenó menú con una bitácora de todas aquellas experiencias y emociones que viajeros han tenido, reinterpretadas en 8 cócteles nuevos que puedes probar desde ya. En Menú te contamos precios, ingredientes y recomendaciones de lo nuevo de este bar.

¿Qué pedir en Baltra Bar? Foto: cortesía

Leer también: Entrevista: Fabiola Padilla, caudilla del bar Bekeb en San Miguel de Allende

Guía innecesaria del viajero moderno

Baltra es un bar en la colonia Condesa inspirado en los viajes de Charles Darwin, que desde años ha sido reconocido no solo por los vecinos del lugar, sino por organismos internacionales como The World's 50 Best Bars.

Baltra recopilo consejos, experiencias, reflexiones y secretos de viajeros que han tenido que vivir, desde caminar sin rumbo por una ciudad desconocida, no tener la menor idea de qué pedir en un restaurante extranjero o terminar en un lugar desconocido simplemente por la anécdota.

¿Qué pedir en Baltra Bar? Foto: cortesía

Narrada en forma de bitácora, la carta de Baltra contiene 8 nuevos cocteles que reinterpretan este tipo de experiencias, teniendo en mente que, una buena historia, merece un cocktail de altura.

La conceptualización y desarrollo de esta carta fue de Estefany Palma, jefa de barra de Baltra, que tradujo estas experiencias en tragos; Enrique Lezama, jefe de piso, aportó su perspectiva desde el servicio; Marco Cariño fue el ilustrador de la bitácora; y el proyecto fue dirigido por José Luis León, conocido también por Licorería Limantour y Xaman Bar.

¿Qué pedir en Baltra Bar?

¿Qué pedir en Baltra Bar? Foto: cortesía

Para aquellos que necesitan un buen consejo de un desconocido, Baltra registró las experiencias de los viajeros en la bitácora. Después de una reinterpretación a mixología, esto te recomienda pedir para cada situación:

Después de un viaje largo, necesitas recuperarte, pide "Jet Lag": Gin Mare, Italicus (licor cítrico y floral), Vino Chardonnay, Cocchi Americano (vino aromatizado), Cordial de galanga (jarabe dulce). Si te pasaste de copas, debes seguir adelante y reinventarte, pide "Plan Renacer", con Tequila Blanco, Licor Ancho Reyes (licor de chile), Chartreuse verde (licor herbal), pepino y tomate clarificado. Cuando no conoces a nadie en la fiesta, empieza de a poco, pide "Contacto Visual": Gin seco, sake (destilado de arroz japonés), lichi y limón amarillo. Si vas a cometer una locura, para ese último empujón pide "Última duda", con mezcal, fat wash de mantequilla y raicilla (infusionados), licor de café, cacao blanco y cold brew (café infusionado en frío).

¿Qué pedir en Baltra Bar? Foto: cortesía

¿No sabes qué pedir? empieza con "Plan B": ron, sherbet de lima yucateca (jarabe cítrico) y sorbete de piña. Si tuviste la mejor noche en la Ciudad de México, termínala con "Ponche de frutas": Gin Condesa Rosa, vino tinto, oporto (vino fortificado), licor de granada y frangélico (licor de avellanas). Para romper el hielo, deja que la lengua se suelte, pide "Tópico interesante", con Whiskey, jerez fino, oporto y shrub de manzanilla y lavanda (jarabe macerado en vinagre). Si ya te enamoraste de la ciudad donde estás, no queda más que "Permanecer aquí", con mezcal espadín, cocchi rosa, campari, albahaca y fresa.

Leer también: Receta: cómo hacer salmón curado

¿Qué pedir en Baltra Bar? Foto: cortesía

"No te puedo prometer que esta guía te saque del apuro, pero al menos sabrás qué beber mientras decides qué hacer". Así concluye la bitácora de Baltra, con una irónica reflexión para aquellos curiosos, perdidos, acelerados y nocturnos viajeros que a veces olvidan que los grandes recuerdos pueden empezar con el trago que traes en la mano.

Baltra Bar

IG: @baltrabar

Dirección: Iztaccihuatl 36D, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, CDMX.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters