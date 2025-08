Entre las carnes que se pueden consumir sin necesidad de ser cocinadas destacan distintas variedades de pescados; entre ellos, el salmón y el atún son los favoritos de muchos. El ceviche y el sushi son tan solo algunas de las múltiples opciones que tienes para disfrutar del salmón y el atún.

Hoy en Menú vamos a decirte cómo curar salmón para disfrutar como aperitivo, snack, o complemento de plato fuerte. ¡Es muy fácil de hacer!

El ceviche no es la única forma de comer salmón crudo. Foto: Pexels.

¿El salmón curado está cocinado?

Una de las preguntas más comunes en lo que respecta al consumo de salmón curado, o ahumado, es si el proceso de curado cocina la carne. La respuesta corta es que no lo hace; no obstante, esto no significa que no sea seguro comer salmón curado.

El proceso de curado es de hecho un método de conserva que garantiza que la carne se mantenga en buen estado por más tiempo y que, al mismo tiempo, pueda ser consumida sin necesidad de usar fuego. Por lo que, pese a que técnicamente sigue siendo carne cruda, el salmón curado es perfectamente seguro para su consumo.

¿Cuánto tiempo dura el salmón curado?

De acuerdo con blogs de comida como Great British Chefs, el tiempo que puedes mantener el salmón curado en refrigeración, posteriormente a su preparación, depende del tiempo de curado. Si decides curar el salmón durante 24 horas, su tiempo de frescura puede extenderse hasta 3 días.

El proceso de curado es un método de conserva. Foto: Unsplash.

Del mismo modo, si extiendes el tiempo de curado del salmón a 72 horas, puede durar fresco hasta 7 días en refrigeración. Sin embargo, el tiempo de curado puede extenderse tanto como tú lo desees.

¿Cómo se hace el salmón curado?

Finalmente, aquí te dejamos el paso a paso de cómo curar salmón, ¡seguro que se convertirá en tu snack favorito! La mejor parte es que solo necesitas de dos ingredientes base, y los extras están limitados solo por tu creatividad.

Ingredientes

Salmón (no importa el peso o tamaño)

Partes iguales de sal de mar o kosher y azúcar mascabado (suficiente como para cubrir tu pieza de salmón por ambos lados)

Especias y condimentos extra al gusto

El salmón se cura con sal. Foto: Freepik.

Método de preparación

Tras descongelar (en refrigeración) el salmón que previamente debe haber estado congelado durante 72 horas, seca por ambos lados tu pieza de salmón con toallas de papel.

Procede a realizar cortes diagonales, sin penetrar la piel, a lo largo de toda tu pieza de salmón.

Revuelve la sal, azúcar, y las especias de tu elección, y coloca una capa gruesa sobre film plástico.

Acomoda el salmón sobre la capa de sal y azúcar y cubre con el restante de tu mezcla. Asegúrate de cubrir a la perfección toda la superficie.

Envuelve con el film plástico, coloca sobre un recipiente de vidrio, y lleva a refrigeración por lo menos 24 horas.

Pasado el tiempo de curado, puedes glasear tu salmón con un poco de jarabe de maple (y dejar reposar otras 24 horas), pero este paso es completamente opcional.

¡Listo! Tu salmón curado esta listo para disfrutarse solo o ser usado en otras recetas.

