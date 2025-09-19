Valle de Santiago, Gto.- La madrugada de este viernes se registraron varias balaceras y la quema de dos vehículos en diversos puntos del municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, sin personas lesionadas.

Un auto fue incendiado en la carretera Valle-Jaral del Progreso, entronque El Potrero; y otro en la colonia El Calvario, en la cabecera municipal.

Los hechos de violencia movilizaron a los elementos de la Policía Municipal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Guardia Nacional y del Ejército en la búsqueda de los responsables, así como a Bomberos.

A las 5:30 horas comenzaron a llegar reportes al Sistema de Emergencias 911 por incendios de vehículos y también se pidió la presencia de la Policía por disparos de arma de fuego en la calle Heroico Colegio Militar.

En ese lugar se localizó un vehículo Honda color gris con daños en el medallón y parabrisas producidos con arma de fuego, al que presuntamente intentaron prenderle fuego.

Agentes policiales delimitaron la zona y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado.

En la colonia Las Fuentes, un domicilio también estaba en llamas, lo que movilizó de inmediato a Bomberos y cuerpos de emergencia.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado confirmó que se suscitaron incidentes en Valle de Santiago, en los que hubo daños por incendio a vehículos.

“No hubo personas lesionadas, y los incendios fueron controlados con prontitud por personal de emergencias”.

Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y Policías Municipales, mantienen un operativo en la zona, indicó.

Hizo un llamado a la ciudadanía para contribuir en la construcción de la paz reportando cualquier actividad sospechan de manera anónima al número 089.

