Ciudad Juárez.- Una pista de aterrizaje clandestina y un campamento improvisado, que se presume eran utilizados para actividades ilícitas, fue descubierto por autoridades en Guachochi, Chihuahua.

El aseguramiento se logró después del despliegue operativo de las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) en el municipio de Guachochi.

En la intervención de seguridad, realizada la tarde de ayer jueves, participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

El aseguramiento se logró después del despliegue operativo de las BOI en el municipio de Guachochi. Foto: Especial.

Lee también: Entre 2019 y 2020 se detectaron dos casos de buques de huachicol fiscal en Puertos de Veracruz: Ricardo Ahued Bardahuil

Al circular sobre un camino de terracería en la localidad de Ciénega de Norogachi, los elementos localizaron la pista clandestina, y, al recorrer el lugar de manera pedestre, encontraron un campamento improvisado, los cuales fueron destruidos.

En el perímetro se localizó la aleta trasera y un vidrio frontal de una aeronave, los cuales fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur para las investigaciones correspondientes.

La estrategia de seguridad se replicó durante la noche en la cabecera del citado municipio, en donde se realizaron trabajos enfocados a localizar vehículos con reporte de robo, armas, drogas, personas que cuenten con orden de aprehensión, así como prevenir cualquier hecho delictivo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr