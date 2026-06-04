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Un tribunal de apelaciones de Colorado ordenó el jueves un nuevo juicio para dos exparamédicos condenados por la muerte de Elijah McClain, un joven afroestadounidense que fue inmovilizado en el suelo por la policía e inyectado con una dosis letal de ketamina.
Su muerte no llamó la atención de inmediato, pero se convirtió en motivo de lucha para el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) tras el asesinato de George Floyd a manos de un agente de policía en Mineapolis en 2020.
McClain, de 23 años, había sido inmovilizado con una llave en el cuello, y luego recibió una dosis importante de ketamina durante su detención en la ciudad de Aurora, Colorado, en 2019. Sufrió un ataque al corazón en una ambulancia momentos después de su arresto.
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La policía había sido alertada por una persona que denunció a un hombre negro "sospechoso" que llevaba un pasamontañas y "actuaba de manera extraña" en una calle de Aurora.
Los dos paramédicos que supervisaron la inyección, Jeremy Cooper y Peter Cichuniec, fueron declarados culpables en 2023 de homicidio por negligencia criminal.
Cooper recibió una pena de 14 meses de cárcel con permiso de trabajo y cuatro años de libertad condicional, mientras que Cichuniec fue condenado a cinco años de prisión.
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El jueves, un tribunal de apelaciones dictaminó que el juzgado había dado instrucciones erróneas al jurado sobre cómo evaluar la negligencia de los paramédicos.
Se indicó a los miembros del jurado que consideraran el nivel de cuidado que aplicaría una "persona razonable" en esa situación, en lugar del de un paramédico calificado. La fecha del nuevo juicio aún no se ha fijado.
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gs/desa
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