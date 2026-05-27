El proceso judicial por la muerte de Matthew Perry, la estrella de la exitosa serie "Friends", concluye este miércoles con la sentencia de su exasistente personal Kenneth Iwamasa, en un caso que reveló una presunta red de tráfico de ketamina en Hollywood y abrió una nueva etapa de rendición de cuentas por suministro ilegal de drogas.

Matthew Perry falleció el 28 de octubre de 2023 después de que, según las investigaciones, Iwamasa le suministrara al menos tres inyecciones consecutivas de ketamina, un anestésico utilizado con fines médicos que también ha generado preocupación por su uso indebido.

La muerte del actor, quien habló públicamente en varias ocasiones sobre sus problemas de adicción, puso nuevamente bajo la lupa la venta ilegal de medicamentos recetados en Estados Unidos, considerada por las autoridades como una problemática vinculada al narcotráfico y abuso de sustancias.

La investigación, en la que participaron la Policía de Los Ángeles, la DEA y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos, reveló una red integrada por cinco personas: los médicos Salvador Plasencia y Mark Chavez, el intermediario Erik Fleming, la presunta traficante Jasveen Sangha, conocida como la "reina de la ketamina", y el asistente personal del actor.

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Kenneth Iwamasa fue el primero de los acusados en llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos, al declararse culpable por distribución de ketamina con resultado de muerte, convirtiéndose además en una pieza clave para la investigación.

Su testimonio permitió reconstruir cómo logró obtener más de 50 frascos del analgésico, casi la mitad adquiridos apenas cuatro días antes del fallecimiento del actor que interpretó a Chandler Bing en "Friends".

Médico se confiesa culpable de la muerte del actor de “Friends” Matthew Perry

Un caso emblemático

Las autoridades han señalado que los casos de alto perfil en Hollywood pueden convertirse en herramientas importantes para desalentar actividades ilícitas relacionadas con el tráfico y distribución de drogas.

“Este caso (...) envía un mensaje claro: haremos que los narcotraficantes rindan cuentas por las muertes que provocan”, declaró en su momento Martin Estrada, entonces fiscal federal para el Distrito Central de California, al presentar las acusaciones.

Por su parte, Anne Milgram, exadministradora de la DEA, aseguró en una entrevista con "Face the Nation" que el caso representaba una muestra de lo que calificó como una de las mayores amenazas relacionadas con narcóticos.

Especialistas en temas legales también han destacado el impacto mediático del caso. El abogado litigante Andrew Pickett señaló a CNN que procesos como el de Matthew Perry ayudan a visibilizar el alcance y las consecuencias de la crisis de drogas en Estados Unidos.

La Fiscalía estadounidense recomendó una condena cercana a los 41 meses de prisión para Iwamasa, una pena considerablemente menor a la máxima posible debido a su cooperación con las autoridades, la cual contribuyó a obtener sentencias contra otros implicados.

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Entre ellas destaca la condena de 15 años de prisión para Jasveen Sangha, considerada una de las principales responsables del caso.

También se suman las sentencias contra los médicos involucrados: Mark Chavez, condenado a ocho meses de arresto domiciliario, y Salvador Plasencia, sentenciado a 30 meses de prisión federal.

Asimismo, Erik Fleming, señalado como el contacto que coordinó la llegada de la ketamina hasta la residencia de Perry, recibió una condena de 24 meses de prisión.

Justicia para Matthew Perry

En la acusación presentada por la Fiscalía, las autoridades sostuvieron que a los implicados “les importaba más lucrarse a costa del señor Perry que velar por su bienestar”.

Una afirmación que Kenneth Iwamasa, de 60 años, ha intentado rechazar. De acuerdo con documentos citados por TMZ, recientemente solicitó indulgencia a la jueza Sherilyn Peace Garnett, argumentando que no podía “simplemente decir que no” ante la adicción del actor.

Sin embargo, esa versión fue rechazada por Suzanne Morrison, madre de Matthew Perry, quien en una carta enviada al tribunal aseguró que su hijo terminó pagando las consecuencias de confiar en su asistente.

“En lugar de proteger a Matthew, facilitó y alentó el consumo ilegal de drogas”, expresó Morrison ante la corte.

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