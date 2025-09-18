San Felipe, Gto.- Tres toros presuntamente de Lidia, embistieron a una joven, causaron destrozos y provocaron temor en las calles de la colonia El Fraile, la tarde de este miércoles, tras caer de un camión en el municipio de San Felipe, Guanajuato.

Los animales persiguieron a las personas que estaban en la zona, quienes corrieron hasta refugiarse en las viviendas que tenían cerca; así mismo, siguieron a los vehículos que transitaban por la zona e impactaron a algunos que estaban estacionados.

El incidente ocurrió la tarde de este miércoles 17 de septiembre de 2025.

Elementos de la Policía Municipal atendieron las llamadas de auxilio de personas que urgían su presencia para controlar a los animales y dar atención médica a una persona lesionada.

Sacrifican dos

Dos animales fueron sacrificados por los oficiales, uno de ellos a balazos por seguridad de las familias, en la avenida Diligencias y en la calle Del Chorro. Vecinos destazaron a los animales abatidos y se repartieron la carne.

A otro lo sometieron con una cuerda para ponerlo a disposición de las autoridades.

Una de las víctimas de nombre María, de 27 años, conducía una motoneta Honda y al ver que un astado se acercaba a ella se bajó de la unidad y corrió, pero el animal la alcanzó y le asestó un golpe con el costado de la cabeza, sin cornearla.

En los reportes previos, los vecinos indicaron que eran dos las personas lesionadas, ambas conductoras de motonetas, que transitaban por el denominado Barrio de las Nueve Esquinas.

Los toros golpearon motocicletas, camiones de pasajeros, camionetas, autos compactos y taxis, que presentaron daños diversos.

Los animales tenían un arete que permitirá identificar su origen, pues el conductor que los transportaba se evadió del lugar.

Personas que estaban presentes grabaron a los animales mientras se dispersaban de un punto a otro y compartieron los videos en las redes sociales.

