Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra tres personas por su probable participación en el homicidio calificado del líder de la CROC, Mario Machuca, quien fue asesinado el pasado 04 de agosto en la ciudad de Cancún.

La Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) informó que las personas vinculadas son: Ángel Yahir “N”, Arnulfo “N” y Óscar Guillermo “N”, quienes quedaron sujetos a prisión preventiva durante dos años.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Homicidio, los hechos se registraron alrededor de las 13:48 horas del cuatro de agosto, cuando la víctima se encontraba en su camioneta dentro de un estacionamiento de la Supermanzana 59.

Según la carpeta de investigación, dos personas llegaron al lugar a bordo de una motocicleta con canastilla para el reparto de alimentos, contratado vía aplicación electrónica.

El conductor era Arnulfo “N”, mientras que el copiloto, Ángel Yahir “N”, descendió del vehículo, se aproximó a la camioneta y disparó en varias ocasiones contra la víctima, quien murió debido a los impactos de bala.

Tras el ataque, los dos sujetos huyeron en la motocicleta, la cual abandonaron en la Supermanzana 27, en la calle Estrella.

Ambos abordaron un taxi que los trasladó hasta una tienda de conveniencia en la avenida Bonampak, desde donde caminaron hacia un departamento en la Supermanzana 64.

Ese inmueble, de acuerdo con la FGE, era arrendado por Óscar Guillermo “N” y fue utilizado como resguardo antes y después de los hechos.

Las tres personas fueron detenidas en la Ciudad de México el pasado 08 de agosto y luego trasladadas a Quintana Roo, donde se llevó a cabo la audiencia inicial.

El juez de control resolvió vincularlos a proceso y, como medida cautelar, impuso prisión preventiva por un periodo de dos años o el tiempo que dure el proceso judicial.

