Tuxtla Gutiérrez.- El cuerpo de una mujer en estado de descomposición, "que fue estrangulada", fue encontrado dentro de una vivienda de la colonia Real del Bosque, en Tuxtla Gutiérrez, informó la Comisión Estatal a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva 50 más 1.

"Este acto atroz, en el que la joven fue estrangulada, marca el feminicidio número 26 durante el año que transcurre en Chiapas. La cifra es aún más alarmante en Tuxtla Gutiérrez, que con este nuevo caso registra cuatro feminicidios y se consolida como un foco rojo de violencia de género en la entidad", advirtió la agrupación feminista.

El hallazgo de la joven aún no identificada fue realizado la noche de este sábado; la mañana de ese día fue localizado también el cuerpo desmembrado de Thania del Rocío N, en unos contenedores de basura de una colonia de la ciudad.

Lee también Detienen a presunto feminicida de Thania del Rocío N en Chiapas

Ante "este doloroso panorama", 50 más 1 lanzó un llamado urgente a las autoridades: "Exigimos una revisión exhaustiva de la alerta de violencia de género, porque es evidente que las medidas actuales no están funcionando para proteger la vida de las mujeres".

Con ese propósito, la colectiva instó al ayuntamiento de esta ciudad que asuma acciones concretas e inmediatas para atender la emergencia de violencia de género que padece la capital de Chiapas.

No se puede, subrayó, seguir contando las muertes, porque cada feminicidio deja una herida profunda en las familias y en el tejido social; la impunidad y la inacción afecta a toda la ciudadanía.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft/LL