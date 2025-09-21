Ciro N, el presunto responsable del feminicidio Thalía del Rocío N fue detenido en las recientes horas. El cadáver de la joven fue abandonado la mañana de este sábado en bolsas de basura, junto a un contenedor de deshechos en las proximidades de un restaurante de la colonia Terán, al poniente de Tuxtla Gutiérrez.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, explicó que la necropsia de ley determinó que la causas de muerte de la víctima fue por hemorragia aguda secundaria a herida punzocortante en tórax.

Acompañado del comandante de la 22ª Zona Naval, Felipe Santillán Murillo, y del secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, el titular de la Fiscalía General expuso que con trabajos de investigación e inteligencia y apoyados por la tecnología de videovigilancia, se logró la identificación y ubicación del presunto responsable.

Lee también: Hallan cuerpo de una mujer en bolsa de basura en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El sujeto también fue plenamente identificado por testigos, y se le aseguraron objetos que utilizó para cometer el feminicidio.

No habrá impunidad ante ningún hecho delictivo, y menos si se trata de un feminicidio; en el caso de Ciro N, " estaremos muy pendientes del juicio, y pediremos 100 años de cárcel por este feminicidio que se ha cometido y que lastima a todo Chiapas”, afirmó Llaven Abarca.

La mañana de este sábado, cuando se informó del hallazgo del cuerpo de Thalía del Rocío N, la Comisión Estatal por una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva Feminista 50 más 1, afirmó que " este feminicidio atroz" no es un hecho aislado, sino el resultado de un sistema que permite y reproduce la violencia extrema contra las mujeres.

Lee también: Sheinbaum va por industrializar la frontera sur, entre Chiapas y Guatemala

" La crueldad y saña con la que fue asesinada nos indigna, nos duele y nos aterra. Como colectiva feminista, añadió , han contabilizado éste, como el feminicidio número 25 durante el transcurso de este año en Chiapas. " ¡Veinticinco vidas de mujeres arrebatadas por la violencia machista! No son cifras, ¡son vidas!", reclamo.

La colectiva recriminó al gobierno de Chiapas que sus estrategias de seguridad y prevención no funcionen. La violencia contra las mujeres se intensifica cada día, y el riesgo para nuestras vidas es cada vez mayor.

Exigimos políticas públicas, efectivas, con presupuesto suficiente y perspectiva de género, que atiendan de manera urgente esta emergencia, enmarcó la organización feminista.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

alm