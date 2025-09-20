Sheinbaum va por industrializar la frontera sur, entre Chiapas y Guatemala

Durante su gira de rendición de cuentas denominada “La Transformación Avanza”, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que en Chiapas se ha invertido en lo que va del año, 45 mil 939 millones de pesos de diversos programas; al tiempo de anunciar la puesta en marcha de obras de polos de desarrollo en beneficio de esta entidad fronteriza con Guatemala.

A su llegada a Chiapas, en el marco de su gira en todo el país por el informe de gobierno, Sheinmbaum destacó la importancia de crear polos de desarrollo en esta entidad como puerta de entrada con los países del Istmo centroamericano, por ello, la Secretaría de Marina estará realizando dos licitaciones para las obras de industrialización.

Abundó que con la puesta en marcha a mediados del 2026 del tren interoceánico de la línea K, que conecta Ixtepec, Oaxaca con Ciudad Hidalgo, que no solo será de pasajeros, sino también de carga; se pretende conectar con Guatemala a través de ese poblado fronterizo.

Presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira en Chiapas (20/09/2025). Foto: Especial

Sheinbaum destaca inversión en programas de Bienestar

Ante hombres y mujeres provenientes de diversos municipios que abarrotaron el Estadio Olímpico, la presidenta resaltó la inversión de 45 mil 939 millones de pesos que su gobierno ha destinado para Chiapas en diversos programas de Bienestar en lo que va del año, beneficiado a un millón 906 mil 955 personas.

Un total de 430 mil 749 hombres y mujeres de la tercera edad son beneficiados con recursos del programa Adultos Mayores. “A nadie se les pregunta de qué partido son o por quien van a votar, a nadie se discrimina, a todos se les entrega los recursos”, aseveró Sheinbaum.

Abundó que 80 mil 744 personas con capacidades diferentes reciben también apoyo económico.

El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro beneficia a nueve mil 248; mientras que 27 mil 248 jóvenes de nivel superior también reciben beneficios económicos solo por estudiar.

La mandataria de México se comprometió a dar una beca especial para jóvenes de Chiapas, sin especificar de qué tipo.

También destacó que 190 mil 107 adolescentes reciben su beca por el solo hecho de estudiar la preparatoria en escuelas públicas, al igual que 388 mil niños y niñas del nivel primaria.

En su primer informe, destacó también el beneficio que recibe el sector agrícola ya que 337 mil campesinos son beneficiados con apoyos del programa Producción para el Bienestar, 344 reciben fertilizantes gratuitos y 78 mil 427 se benefician con Sembrando Vida.

Mujeres Bienestar 2025. Foto: Archivo

Un total de 238 mil personas también son beneficiadas con Leche para el Bienestar.

En el sector educativo, la presidenta Sheinbaum destacó que nueve mil 652 centros educativos se beneficiaron del programa Escuelas Nuestras, mientras que 593 mil fueron de preparatoria.

Informó sobre la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en el municipio de Comitán de Domínguez.

Ante el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, la presidenta de México anunció que este año 100 mil 629 mujeres de 60 a 64 años, van a recibir apoyos económicos del programa Pensión Mujeres Bienestar.

En el sector salud, indicó que 189 mil personas adultas mayores son beneficiadas con el programa Salud Casa por Casa, el cual se complementará con Farmacias del Bienestar para dotar de medicamentos gratuitos.

También se construirán, remodelarán y ampliarán diversos hospitales en la capital chiapaneca, esta ciudad, Chiapa de Corzo, Tapilula, el hospital de hemodiálisis en Tonalá, entre otros.

Así como los centros libres para mujeres en todos los municipios del estado.

Sheinbaum destaca obras en proceso

En su gira de primer informe de gobierno, Claudia Sheinbaum resaltó diversas obras que están en proceso como la modernización de Puerto Chiapas, la construcción del puente Rizo de Oro, la cual anunció que pronto se va a inaugurar; la carretera Palenque-Ocosingo, Macuspana-Escárcega en Tabasco, pero que atraviesa una parte de Chiapas, la construcción de caminos artesanales y la conservación de la red carretera, que actualmente se encuentra suspendida por la temporada de lluvias.

En medio de batucadas, aplausos y vivas, la presidenta de México anunció para el próximo año la compra con precio de garantía del café que se produce en la región del Soconusco.

Abundó que también se va a duplicar poco a poco la compra de maíz de la región de la Frailesca. “Estamos por adquirir una planta para producir harina de maíz, de tal manera que se compre el maíz a buen precio y se convierta en harina”, señaló.

También anunció la construcción de 82 mil 023 viviendas para familias de escasos recursos.

