Aunque haya quienes apuesten a que fracase la 4T, su Presidenta no se rinde, afirma Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que, aunque haya quienes apuestan a que fracase el movimiento de transformación, "su Presidenta no se rinde".

Esta tarde, en el Parque Tabasco, la jefa del Ejecutivo federal manifestarse sentirse "muy contenta y muy satisfecha" en su primer año del gobierno.

“Quiero decirles que me siento muy contenta, muy satisfecha de este año de gobierno. Falta mucho por hacer en nuestro país, pero sepan que su Presidenta no se rinde, que vamos a estar juntas y juntos siempre en esta gran lucha.

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Tabasco durante su gira por los estados (20/09/2025). Foto: Presidencia

“Hay muchas y muchos que a través de muchas formas quieren que nuestro movimiento fracase, pero jamás va a fracasar porque está en el corazón del pueblo de México”.

Acompañada por el gobernador Javier May (Morena), Claudia Sheinbaum Pardo recordó al expresidente Andrés Manuel López Obrador, en su tierra natal, y a quien calificó como "el mejor presidente" que ha tenido México.

“Estar en Tabasco siempre nos recuerda, nos evoca, nos entusiasma al gran fundador de nuestro movimiento de transformación, al gran presidente Andrés Manuel López Obrador, el mejor presidente que ha tenido nuestro país”.

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Tabasco durante su gira por los estados (20/09/2025). Foto: X (@Claudiashein)

Junto a miles de asistentes, la Mandataria federal destacó la inversión millonaria que se ha destinado y se seguirá destinando para los programas de bienestar, además de que 13.5 millones de personas salieron de la pobreza con los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación.

“Todos los programas de bienestar, el próximo año vamos a llegar a un billón de pesos para repartirlo de manera directa a la gente a través del Banco de Bienestar”.

