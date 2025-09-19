Más Información

La presidenta aseguró que "pese a quien le pese", México es el país más democrático del mundo, pues el pueblo elige al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, y recientemente, al .

En Chilpancingo, , la Mandataria federal afirmó que los ojos del mundo están puestos en México viendo el proceso de transformación que se vive en nuestro país.

Afirmó que ahora, tras ser electos por voto popular, jueces, magistrados y ministros no responderán a unos cuantos, sino que ahora responderán al pueblo, quien podrá exigirles cuentas.

Presidenta Claudia Sheinbaum y gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado (19/09/2025). Foto: Presidencia
"Ahora somos el único país del mundo -orgullosamente- que elegimos a los tres Poderes de la Unión: elegimos al Poder Ejecutivo por voto popular, de manera directa, es decir, al Presidente o a la Presidenta; elegimos también de manera directa a senadores, a diputados; y ahora elegimos también de manera directa al Poder Judicial, a jueces, magistrados y ministros. Y eso va ser mucho mejor para el país, porque no van a responder a unos cuantos, ahora responden al pueblo y el pueblo puede pedirles cuentas al Poder.

"Por eso somos el país más democrático del mundo, cuéstele a quien le cueste, pésele a quien le pese. Por eso los ojos están en nuestro país (…) por eso en el mundo entero están viendo al movimiento de transformación".

Acompañada por la gobernadora Evelyn Salgado (Morena), la presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que nunca habrá divorcio entre el pueblo y su gobierno.

Presidenta Claudia Sheinbaum en su visita en el estado de Guerrero (19/09/2025). Foto: Presidencia
"Sepan también todas y todos que nunca va haber divorcio, que no se nos olvida de dónde venimos y por eso no se nos olvida a dónde vamos. Nosotros tenemos en el corazón, en la mente, y en nuestra historia no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de Guerrero, ni al pueblo de México", expresó.

