La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, solicitó que México le informara cuáles son las mineras canadienses que operan en territorio nacional y que no cumplen con las normas ambientales.

Lo anterior, explicó, se dio tras la reunión bilateral que sostuvo este jueves en Palacio Nacional como parte de la visita oficial del mandatario canadiense.

“Ese tema fue abordado en la reunión de ayer. Tuvimos tres reuniones: una primera, una reunión privada entre el ministro y su servidora; después, una reunión-comida con los equipos de trabajo; y, posteriormente, una reunión con empresarios mexicanos y canadienses. El tema de la seguridad, digo, fue parte del acuerdo que estamos firmando, del plan de acción, pero no fue parte de la conversación con los empresarios”, señaló la mandataria.

Sheinbaum detalló que Carney colocó sobre la mesa el compromiso de que las mineras canadienses deben respetar las disposiciones ambientales en México.

“En dos sentidos: uno, que evidentemente deben cumplir con todas las normas ambientales, que tiene que ser una minería sustentable, y lo segundo, que por favor diéramos a su equipo las mineras que no estaban cumpliendo para que desde Canadá ellos pudieran hablar con las empresas y pedirles que cumplieran con todos los requisitos ambientales, así como con la mitigación y la remediación establecida en las manifestaciones de impacto ambiental”, puntualizó.

Ayer, en medio de las políticas arancelarias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, México y Canadá formaron un frente común con la firma de un plan de acción para mantener y fortalecer el T-MEC, el cual consideran que es beneficioso para las tres naciones, aseguraron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el primer ministro canadiense Mark Carney, tras su reunión oficial en Palacio Nacional.

