Después de que el primer ministro de Canadá, Mark Carney, aseveró que hay presencia en su país y en México de cárteles mexicanos y canadienses, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que los gabinetes de Seguridad de ambos países deben explicarlo.

En su conferencia mañanera de este viernes 19 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó el acuerdo y coordinación en seguridad que se alcanzó con Canadá con la visita de Carney.

“Tendrá que definir lo propio los propios gabinetes de Seguridad que se reúnen. Digamos, lo importante es que hay un acuerdo o una coordinación en seguridad, con respeto a nuestras soberanías.

“Cómo es que se produce el fentanilo, cómo entra a los Estados Unidos, porque es el país en donde hay el mayor consumo de fentanilo, por eso nosotros siempre hemos hablado de que hay que atender las causas siempre, y en ese sentido hay una coordinación y colaboración”, mencionó.

Carney reconoce a cárteles mexicanos y canadienses

Tras reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, Carney admitió que hay cárteles mexicanos en Canadá y cárteles canadienses en México: “Cooperamos con las autoridades mexica

Destacó el seguimiento y vigilancia para asegurar que los delincuentes sean llevados ante la justicia.

“Lo que hemos acordado el día de hoy es el refuerzo de esa cooperación”, comentó al hacer hincapié a la seguridad cibernética, la injerencia extranjera y la cooperación en el área de defensa.

