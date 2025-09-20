Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El cuerpo de una mujer fue abandonado la mañana de este sábado en bolsas de basura, junto a un contenedor en las proximidades de un restaurante de la colonia Terán en Tuxtla Gutiérrez.

Fiscalía del estado inicia investigación por feminicidio

Por los hechos, la Fiscalía General del Estado, informó que inició una carpeta de investigación con protocolo de feminicidio. Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía contra Feminicidio y de la Fiscalía de Distrito Metropolitano realiza las indagatorias procedentes.

La Comisión Estatal por una Vida Libre de Violencia de las Mujeres de la Colectiva Feminista 50 más 1, afirmó que " este feminicidio atroz" no es un hecho aislado, sino el resultado de un sistema que permite y reproduce la violencia extrema contra las mujeres.

Lee también Envenenamiento masivo mata a 60 perros en San Juan Chamula, Chiapas

"La crueldad y saña con la que fue asesinada nos indigna, nos duele y nos aterra. Como colectiva feminista, hemos contabilizado éste, como el feminicidio número 25 durante este año en Chiapas.

" ¡Veinticinco vidas de mujeres arrebatadas por la violencia machista! No son cifras, ¡son vidas!", reclamo.

Al exigir acciones concretas, 50 más 1, manifestó que autoridades no pueden seguir siendo omisas. No queremos más comunicados que anuncian el inicio de una investigación. ¡Queremos acciones que prevengan y detengan la violencia feminicida!, estableció.

Lee también Intensas lluvias en Chiapas provocan cierre de la carretera federal 200

A la Fiscalía de Feminicidios y a la Fiscalía Metropolitana, les dijo que no basta con anunciar la creación de un grupo multidisciplinario para realizar peritajes.

La exigencia es que se realice una investigación exhaustiva, rápida y transparente para arrestar a los responsables y someterlos a la ley. No toleraremos que este caso quede impune, como muchos otros, aseguró.

Al gobierno de Chiapas le recriminó que sus estrategias de seguridad y prevención no están funcionando. La violencia contra las mujeres se intensifica cada día, y el riesgo para nuestras vidas es cada vez mayor.

Lee también Denuncian presencia de grupo paramilitar "Los autónomos" en Tila, Chiapas

Exigimos, manifestó, políticas públicas, efectivas, con presupuesto suficiente y perspectiva de género, que atiendan de manera urgente esta emergencia.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot