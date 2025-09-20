San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 19 de septiembre.- Las lluvias torrenciales que han caído en la Sierra Madre de Chiapas, como consecuencia de la tormenta tropical 33 y una zona de baja presión, con probabilidad de desarrollo ciclónico, provocaron el cierre parcial de la carretera federal 200, que une la frontera de Guatemala con Oaxaca, por la costa del Pacífico.

El ayuntamiento de Mapastepec anunció que a partir de esta noche se han habilitado cinco albergues para que familias que tienen sus hogares cerca de arroyos o ríos puedan pernoctar con tranquilidad.

Los albergues se ubican en el salón San Pedro Apóstol, casa ejidal, Unidad Deportiva, Unicach y capilla de Guadalupe.

Se informó que el puente del río Pacaya, a la altura de la comunidad Ruiz Cortínez, quedó inhabilitado, ya que el agua cortó el anclaje que une la construcción de cemento y metal con la carretera.

Foto: Especial

La noche del viernes, un automovilista volcó en el puente, aparentemente, sin que hasta ahora se conozcan las causas, pero el vehículo quedó a pocos metros de donde la carretera fue deslavada por la corriente.

Además, se informó que se ha cerrado el paso vehicular en la carretera en los tramos Pijijiapan-Mapastepec y Mapastepec-Escuintla.

El ayuntamiento de Mapastepec informó que el nivel de los ríos que pasan por ese municipio están en niveles críticos.

El alcalde del lugar, Amando Espinosa Cruz, pidió a la población mantenerse al tanto de los canales oficiales y “a no poner en riesgo su integridad”, al tratar de cruzar ríos o arroyos crecidos.

Foto: Especial

En la comunidad Laja Tendida, del municipio de Venustiano Carranza, varias familias reportaron encharcamientos en sus viviendas.

Las familias han sido trasladadas a la escuela secundaria Emiliano Zapata, donde se ha habilitado un albergue.

Elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil de Venustiano Carranza, en el centro de la entidad, trabajan para trasladar a las familias al refugio.

Foto: Especial

