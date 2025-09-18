San Cristóbal de las Casas.— Pobladores de Siltepec, Honduras de la Sierra y Bella Vista informaron que como consecuencia de las lluvias intensas que han caído en las últimas horas en gran parte de Chiapas resultaron afectados con la crecida de ríos y arroyos, además de deslizamiento de laderas, derrumbes carreteros y caída de puentes colgantes.

La Secretaría de Protección Civil informó que se registró un deslizamiento de ladera y desbordamiento de un río en el barrio San Antonio-El Triunfo, en el municipio de Siltepec, que dañó dos viviendas, un puente colgante y uno de concreto.

En el barrio San Francisco, municipio de Siltepec, se desbordó el río Tachinulá, lo que afectó cuatro viviendas, dos con pérdida total, Además, no tienen servicio de energía y permanece incomunicado.

“Se brindó la atención y se procuró concientizar a la población del riesgo (que corrían) y (proceder) evacuar, sin embargo, en reunión comunitaria, (los habitantes) tomaron la decisión de permanecer y establecer rutas de evacuación con camionetas”, dice un reporte comunitario.

En los municipios de Bella Vista y Honduras de la Sierra ocurrieron derrumbes en varios tramos carreteros, por lo que elementos de Protección Civil trabajan en coordinación con los pobladores.

Automovilistas han reportado que la carretera federal 211 El Jocote (Frontera Comalapa)-Huixtla (Costa de Chiapas), se han registrado varios derrumbes, sin afectar totalmente la circulación.