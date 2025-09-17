Tuxtla Gutiérrez.- Daños por deslizamiento de laderas, desbordamiento de ríos, derrumbes carreteros y caída de puentes colgantes dejaron las lluvias en al menos tres municipios de la región Sierra Mariscal de Chiapas.

La Secretaría de Protección Civil informó que en el municipio de Siltepec se produjo un deslizamiento de ladera y el desbordamiento de un río en el barrio San Antonio de la comunidad El Triunfo, que afectó dos puentes colgantes, dos viviendas, además de la barrera de desazolve.

En el barrio San Francisco de ese mismo municipio se desbordó el río Tachinula. Las crecidas dañaron cuatro viviendas, dos con pérdida total. Esa población no tiene servicio de energía y permanece incomunicada, indicó el reporte oficial.

En Bellavista, brigadas de Protección Civil desazolvan derrumbes en diversos tramos carreteros. Comités de protección civil de Honduras de la Sierra liberan tramos carreteros por derrumbes.

Foto: Especial

El sistema de alerta temprana pronóstico lluvias fuertes e intensas durante este miércoles en diversas regiones de Chiapas.

Habrá lluvias intensas de 75.1 a150 milímetros en las regiones Selva Lacandona, Tulijá Tzeltal Chol, De los Bosques, Mezcalapa, y Norte.

Así como lluvias muy fuertes de 50.1 a 75 milímetros para el Soconusco, Istmo-Costa, Sierra Mariscal, Frailesca, De los Llanos y Maya.

Se advierte sobre lluvias fuertes 25.1 a 50 milímetros en los Valles Zoque, Altos Tzotzil Tzeltal, Metropolitana y Meseta Comiteca Tojolabal.

