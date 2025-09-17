La Paz.— Tras las lluvias en la localidad de San Ignacio, al norte de Baja California Sur, brigadas de trabajo llegaron con víveres a la comunidad y para iniciar la evaluación de daños en las zonas que resultaron inundadas por las fuertes lluvias registradas el lunes.

La presidenta municipal de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio, informó que ya se restableció la circulación hacia el poblado que había quedado incomunicado tras dos cortes carreteros, uno de ellos donde permanece una pipa con gas que quedó atorada en un enorme socavón y la cual se encuentra vigilada.

Indicó que realizarán el levantamiento del censo de afectaciones, pero en un primer reporte alrededor de 50 viviendas tendrían alguna afectación, derivado de los arroyos que inundaron dos colonias.

“Jamás había llegado el agua ese nivel, ni en las colonias, como se vivió y que sorprendió a muchos habitantes, dañando viviendas, vehículos, calles. Hubo familias que se subieron a los techos (…) pudieran ser unas 50 viviendas con algún daño, pero estamos llegando para revisar la zona”, declaró la alcaldesa a medios.

Aguilar Villavicencio agregó que desde ayer se hicieron llegar víveres a las familias afectadas, pues se habían tomado previsiones desde el huracán Lorena que se acercó al municipio y provocó algunas lluvias la semana pasada.

A las zonas afectadas también arribaron brigadas del sector salud estatal para empezar con las acciones de saneamiento y evitar enfermedades, así como trabajadores del ayuntamiento para ayudar con la limpieza, retiro de escombros y árboles de las calles.

A su vez, el secretario de Gobierno de Baja California Sur, Saúl González Núñez, comunicó que junto a funcionarios de Protección Civil, Vivienda, Desarrollo y Salud, se encuentran en la zona afectada para coordinar acciones de apoyo.

Mencionó que estarán recorriendo la colonia Paredones, donde hasta el momento se registran 10 viviendas con importantes afectaciones; adicional, se trabaja para retirar la pipa de gas que quedó varada en un corte carretero.

“La empresa va a traspasar el gas a otra unidad y luego retirarán la pipa para evitar riesgos mayores. Ahorita también estamos enfocados la limpieza de calles y viviendas, apoyar a la gente en ello y también evitar brotes de enfermedades, porque hubo derrames de drenajes. Están las brigadas de salud llegando y trabajando en ello”, comentó el secretario de Gobierno.

Además, debido a que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes fuertes precipitaciones en la zona norte del estado, los desfiles y actos patrios fueron suspendidos en Mulegé.

San Ignacio es una pequeña localidad al norte del estado, a unos 700 kilómetros de distancia de La Paz, capital, y residen alrededor de 600 personas, de acuerdo con el Inegi.

Las viviendas se encuentran cerca de un oasis con sus palmares y rodean uno de los atractivos para el turismo cultural y rural de la zona, que es la misión jesuita de 1728.