Estudiantes adheridos a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios "Rafael Ramírez" (FNERRR) anunciaron que realizarán una protesta frente a Palacio Nacional, para exigir a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo que intervenga ante las agresiones y despojos que han sufrido de sus albergues estudiantiles.

La protesta en la Ciudad de México se realizará el próximo 23 de septiembre de 2025, pero antes realizarán manifestaciones en los principales cruceros viales de la ciudad de Oaxaca para denunciar y dar a conocer los hechos de los que han sido víctimas.

Anahí Martínez Flores, representante de la FNERRR en Oaxaca, recordó que en dos ocasiones los estudiantes han sido agredidos de manera violenta por grupos armados y de choque en el albergue estudiantil ubicado en Villas de Monte Albán de la capital del estado, hechos en los cuales hay evidencias videograbadas. En estos actos, los jóvenes estudiantes han sufrido lesiones y han sido despojados de sus pertenencias, así como del robo de los artículos que se vendían en la tienda del albergue.

Los estudiantes piden ya no ser violentados (18/09/2025).

Mientras que las autoridades municipales de Miahuatlán de Porfirio Díaz los despojaron del albergue estudiantil, pese a que éste fue construido a través de las gestiones que han realizado como estudiantes y con sus propias aportaciones económicas.

En el primer caso, los agresores continúan en la impunidad y los estudiantes temen por su seguridad ante la posibilidad de que vuelva a ocurrir; en el segundo caso, Jair Pacheco Hernández, dijo que ya lograron una mesa de diálogo con el presidente municipal de Miahuatlán, pero siguen sin recuperar el albergue.

Los albergues estudiantiles de la FNERRR dan alojamiento gratuito a estudiantes de bajos recursos económicos y de comunidades alejadas y con alto grado de marginación del estado, con el objetivo de que puedan continuar con sus estudios, puntualizó Anahí Martínez.

