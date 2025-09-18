Chilpancingo.- Madres y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos realizaron un mitin en la caseta de cobro de Palo Blanco de la Autopista del Sol, en Chilpancingo, como parte de la jornada de protestas a 11 años de que fueron desaparecidos sus hijos por policías de Iguala, presuntos integrantes de la organización criminal Guerrero Unidos y con la participación activa de soldados del Ejército.

Este jueves, los padres y madres de los 43 jóvenes comenzaron la jornada de lucha con la toma de estaciones de radio en Chilpancingo. Ahí denunciaron que desde el gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador se está protegiendo al Ejército.

Después se trasladaron a la caseta de Palo Blanco donde realizaron un mitin acompañado de estudiantes de Ayotzinapa y de la Federación de Estudiantes Campesinos y Socialistas de México (FECSM). Durante el mitin permitieron el paso libre a los automovilistas y sólo pidieron una cooperación voluntaria.

Ahí, el vocero de los padres y madres, Melitón Ortega, afirmó que a once años de que fueron desaparecidos los 43 estudiantes, no hay resultados ni avances en la investigación. Aseguró que ha falta voluntad de los gobernantes para dar con la verdad de lo qué ocurrió esa noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.

Melitón Ortega lamentó que se siga protegiendo al Ejército y que no se le obligue a entregar toda la información que tienen para dar con el paradero de los estudiantes.

