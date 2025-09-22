Culiacán, Sin.- El gobernador del estado Rubén Rocha Moya ofreció brindar diversos apoyos y fortalecer la seguridad en la zona de la bahía de Altata, no sólo para reactivar la economía de la zona turística, sino para el resto de la población que en su reciente visita la realizaron diversas demandas.

Durante su tradicional conferencia semanal, el ejecutivo estatal señaló que diversas dependencias estatales visitarán los diversos sectores, sobre todo el área de Bienestar y del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia para distribuir despensas y poner en práctica diversas brigadas, sobre todo de salud.

Señaló que instruyó al Secretario de Economía del Estado, Ricardo Velarde que tenga una reunión con los comerciantes y restauranteros de la zona turística para diseñar un programa de atracción de visitantes, para ello se va a contar con las áreas de seguridad, de los tres niveles, para que las familias se sientan tranquilas.

Sobre los pequeños negocios que se han visto afectados por la reducción de visitantes, se les va a brindar apoyos, por lo que primero, se desea conocer cual es sus necesidades y prioridades para brindarles asistencia para que salgan adelante.

Dio a conocer que se va a emprender una campaña de difusión mediática para fomentar la tradicional asistencia de las familias del estado, a las playas de la bahía de Altata, zona turística, para ello, se pondrá énfasis en la seguridad.

